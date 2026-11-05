Phát huy vốn xã hội, thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Các tham luận tập trung phân tích vốn xã hội được hình thành từ niềm tin, chuẩn mực tương hỗ và mạng lưới quan hệ giữa cá nhân, cộng đồng, tổ chức.

Thông qua các mối liên kết này, các chủ thể có điều kiện trao đổi thông tin, tiếp cận cơ hội, chia sẻ nguồn lực và phối hợp hành động; góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, con người và môi trường.

PGS, TS Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vốn xã hội hiện diện trong các mạng lưới cộng đồng dân cư, tổ chức nghề nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp và quan hệ giữa người dân với chính quyền.

Các đại biểu nhấn mạnh, cần chuyển hóa những mối quan hệ tương trợ thành các liên kết hợp tác ổn định, thực chất, có khả năng kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và các nguồn lực phát triển.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như tư tưởng cục bộ, tình trạng thiên vị, phân bổ cơ hội dựa trên quan hệ thân quen. Vì vậy, phát huy vốn xã hội phải gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm các nhóm dân cư có cơ hội tham gia và tiếp cận nguồn lực.

Để khai thác hiệu quả nguồn lực này, các đại biểu đề xuất cần củng cố niềm tin thông qua nâng cao chất lượng quản trị, thực hiện các cam kết; đồng thời, phát huy vai trò kết nối của doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức trung gian.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội thảo “Vốn xã hội trong mô hình phát triển tổng hợp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”.

Đặc biệt, trong thúc đẩy liên kết vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu, các địa phương cần tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và hài hòa lợi ích. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần phát huy sức mạnh liên kết, tạo nền tảng cho phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.