Phát huy vai trò xung kích, đồng hành của báo chí vì sự phát triển của tỉnh, vì hạnh phúc Nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Báo chí là “binh chủng đặc biệt” trên mặt trận tư tưởng. Thực tiễn đã chứng minh, trong mỗi bước chuyển mình quan trọng của tỉnh Lào Cai đều in đậm dấu ấn đồng hành trách nhiệm, bền bỉ và sáng tạo của báo chí. Mỗi tác phẩm, mỗi khuôn hình, mỗi dòng tin không chỉ phản ánh hiện thực mà còn là những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc, hun đúc niềm tin, truyền dẫn ý chí, tạo dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần chuyển hóa khát vọng thành hành động cụ thể, biến niềm tin thành sức mạnh, cùng toàn tỉnh tạo nên những bước phát triển nhanh, bền vững.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, mặc dù phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch Covid -19, thiên tai bão lũ, vừa phải chủ động chuyển mình trong “cơn lốc” công nghệ số và công cuộc tinh gọn bộ máy, vượt qua những thử thách đó, báo chí Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chủ lực, diễn đàn tin cậy của Nhân dân, lực lượng quan trọng tham gia kiến tạo niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tập trung phản ánh trung thực, sinh động đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, báo chí còn tích cực tham gia phát hiện vấn đề, gợi mở giải pháp, cổ vũ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Phóng viên Báo và Phát thanh – Truyền hình Lào Cai bám sát cơ sở, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Thông qua hoạt động báo chí, nhiều "điểm nghẽn" được nhận diện, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực.

Bằng tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự sáng tạo không ngừng, báo chí Lào Cai từng bước khẳng định uy tín, vị thế trên phạm vi cả nước. Điều đó được thể hiện rất rõ qua nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao, giàu giá trị thực tiễn, giàu tính phát hiện và sức lan tỏa, được vinh danh tại các kỳ liên hoan, giải báo chí uy tín cấp quốc gia, bộ, ngành và địa phương.

Thông qua những tác phẩm đoạt giải báo chí, báo chí Lào Cai từng bước khẳng định chất lượng, uy tín và vị thế trong dòng chảy báo chí cả nước.

Các loại hình báo điện tử, truyền hình trực tuyến, kênh mạng xã hội chính thống của các cơ quan báo chí trong tỉnh không ngừng được mở rộng, thu hút đông đảo bạn đọc, khán giả.

Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại như E-magazine, infographic, video, đồ họa thông tin, podcast... ngày càng phong phú, sinh động, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh và khát vọng phát triển của tỉnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong dòng chảy phát triển của báo chí Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển năng động, giàu bản sắc văn hoá của vùng đất biên cương Lào Cai. Không có hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Hội viên nhà báo là những người tiên phong, gương mẫu thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử và phát ngôn trên không gian mạng.

Bước vào kỷ nguyên mới, tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu chiến lược với tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì trên 10% và khát vọng trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” gắn với mục tiêu “Giữ biên giới, giữ dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường”.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao ấy, bên cạnh những quyết sách đúng đắn của Trung ương và của tỉnh, những chương trình hành động quyết liệt, những công trình, dự án mang tầm chiến lược, thì vai trò lan tỏa, dẫn dắt, cổ vũ và khơi nguồn cảm hứng của báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước sự bùng nổ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ truyền thông mới đang làm thay đổi sâu sắc cách thông tin được tạo ra, phân phối và tiếp nhận. Đây không chỉ là thách thức, mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng và bản lĩnh của đội ngũ người làm báo Lào Cai trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá và xuyên suốt.

Trước hết, trục xuyên suốt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng rèn luyện bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp. Hội sẽ chủ động phối hợp với cơ quan quản lý báo chí, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí tăng cường phổ biến quán triệt đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Chỉ thị 43- CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới, Luật Báo chí và các quy định đạo đức người làm báo; kịp thời định hướng thông tin, đánh giá kết quả tuyên truyền, góp phần giữ vững định hướng, nâng cao trách nhiệm xã hội và ý thức công dân của người làm báo.

Qua đó, giúp hội viên không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ mới mà còn sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đạo đức người làm báo.

Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh thực sự là trung tâm đoàn kết và điểm tựa nghề nghiệp của người làm báo. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và đội ngũ hội viên, nâng cao hiệu quả tham gia quản lý báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; kịp thời động viên, khích lệ, tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí của tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khẳng định quyết tâm xây dựng Hội thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, điểm tựa nghề nghiệp vững chắc của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm mới được hun đúc từ thực tiễn, khí thế mới được khơi dậy từ những chuyển động không ngừng và tầm nhìn mới mở ra từ yêu cầu của thời đại, báo chí Lào Cai sẽ tiếp tục vững vàng khẳng định vị thế là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

360 cán bộ, hội viên nhà báo trên vùng đất cửa ngõ biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc sẽ luôn mang trong mình khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần đổi mới và một trái tim giàu tình yêu thương để làm tròn sứ mệnh là lực lượng tiên phong trong kiến tạo niềm tin, khơi dậy điều tốt đẹp, nhân lên những giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân trên hành trình vươn mình của quê hương Lào Cai trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.