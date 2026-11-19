Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Tỉnh đoàn trong Cụm hoạt động số 1.

Cụm hoạt động số 1 gồm 8 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Năm 2026, bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ đề công tác năm, các tỉnh trong Cụm đã triển khai đồng bộ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, với phần lớn chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đại biểu dự Hội nghị.

Các Tỉnh đoàn chủ động thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức Đoàn tại thôn, tổ dân phố, bảo đảm hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và tuyên truyền về bầu cử; đồng thời, mở rộng các hình thức tuyên truyền trên nền tảng số. Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa", Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt kết quả cao tại nhiều tỉnh.

Các hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, thanh niên phát huy vai trò nòng cốt trong hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử thông qua phong trào "Bình dân học vụ số" và Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID".

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Công tác chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên vay vốn, hướng nghiệp, tạo việc làm tiếp tục được duy trì. Công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội có chuyển biến tích cực; số đoàn viên mới được kết nạp, số đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp Đảng đạt khá.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, như: Chất lượng hoạt động giữa các địa phương, cơ sở chưa đồng đều; việc ứng dụng chuyển đổi số tại vùng sâu, vùng xa còn khó khăn do hạn chế về hạ tầng và kỹ năng số của một bộ phận cán bộ, đoàn viên; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên có thời điểm chưa kịp thời.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2027, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu củng cố tổ chức cơ sở Đoàn sau sắp xếp; xây dựng mô hình "Đoàn cơ sở 3 chủ động", "Chi đoàn mạnh"; nâng cao chất lượng đoàn viên và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đề xuất cơ chế hoạt động phù hợp đối với nhóm thanh niên đi làm ăn xa; nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi, tăng cường phối hợp giữa các tỉnh trong Cụm.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ trong các phong trào tình nguyện, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm định hướng, hỗ trợ thanh niên phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường kết nối giữa các tỉnh nhằm phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; xây dựng các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Qua đó, đưa hoạt động Đoàn ngày càng gắn với thực tiễn, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội.