Phát huy vai trò xung kích của lực lượng công an trong phòng chống thiên tai

Lực lượng công an hỗ trợ người dân kê cao tài sản khi nước lũ dâng cao.

Để đối phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm, lực lượng công an trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác PCTT & TKCN. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng, phương tiện trực PCTT & TKCN theo đúng quy định.

Ngoài ra, lực lượng công an trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình các vị trí trọng yếu trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; tham gia phân luồng, phân tuyến, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý những điểm ùn tắc, sạt lở do mưa bão gây ra.

Trong những ngày trung tuần tháng 9 năm 2026, mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến mực nước sông Mã đoạn qua phường Hàm Rồng dâng cao. Tại các tổ dân phố Thiệu Dương 3, Thiệu Dương 4 và Thiệu Dương 5 nước lũ dâng cao hơn 2m tại nhiều vị trí, khiến nhiều hộ dân ở khu vực ngoại đê bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều khu vực ngập sâu, chia cắt. Trước tình trạng trên, Công an phường Hàm Rồng đã tham mưu chính quyền địa phương tổ chức di dời hơn 1.100 hộ dân với khoảng 3.800 nhân khẩu tại các khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Cùng với công tác sơ tán, Công an phường Hàm Rồng huy động 100% cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, quân đội và các lực lượng tại chỗ triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự; trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Lực lượng công an tổ chức kiểm soát, ngăn các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến đường đê, ven đê sông Mã; đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng điểm, khu dân cư bị ngập và những vị trí có nguy cơ mất an toàn; chủ động phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng, trên địa bàn xã Tống Sơn đã xuất hiện tình trạng ngập lụt tại một số khu vực, trên tuyến đê Kênh 2, đoạn qua thôn Hà Tân và thôn Bái Sơn, một số vị trí có dấu hiệu xói lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện mực nước tiếp tục dâng cao. Trước tình hình đó, Công an xã Tống Sơn đã chủ động triển khai phương án ứng phó, PCTT & TKCN. Chủ động tăng cường lực lượng, phương tiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại những khu vực trọng điểm, tổ chức gia cố các vị trí đê xung yếu, chủ động ngăn nước, chống xói lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Với phương châm “4 tại chỗ”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng tại chỗ trực tiếp vận chuyển, tập kết vật liệu, gia cố những điểm có nguy cơ bị nước tràn, xói lở. Đồng thời, tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra tuyến đê, kịp thời phát hiện những vị trí có diễn biến bất thường để chủ động xử lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ sự cố xảy ra.

Song song với công tác gia cố đê, Công an xã Tống Sơn đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn cơ sở, nhất là các khu vực có nguy cơ ngập lụt, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời người và tài sản của 15 hộ dân đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, lực lượng công an thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục chủ động quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác PCTT & TKCN cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban; thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch, chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện; tổ chức luyện tập thuần thục theo từng phương án, sẵn sàng cơ động ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.