Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng dự có đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật; cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đang công tác trong Quân đội; các Nghệ sĩ nhân dân, tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thuộc các đơn vị nghệ thuật Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, cư trú trên địa bàn Hà Nội.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tham dự chương trình gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội. Ảnh: Thanh Xuân

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ Quân đội đối với sự nghiệp văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: “Từ hiện thực chiến đấu, lao động và nghĩa tình quân dân, nhiều tác phẩm có giá trị đã ra đời, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho bộ đội và nhân dân, góp phần làm nên sức mạnh tinh thần trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang: “Thực tiễn phong phú của đời sống quân ngũ, tình đồng chí, đồng đội và sự gắn bó máu thịt với nhân dân chính là mạch nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tài năng và tạo nên sức sống lâu bền của tác phẩm nghệ thuật. Ở những miền biên cương, hải đảo, địa bàn gian khó, hoạt động văn hóa, nghệ thuật càng có ý nghĩa sâu sắc. Những chương trình biểu diễn giữa núi rừng, nơi trùng khơi đã mang tình cảm của hậu phương đến với người lính, góp phần làm vơi nỗi nhớ, thắt chặt tình đoàn kết, động viên cán bộ, chiến sĩ vững lòng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định con người luôn giữ vai trò quyết định. Cùng với nâng cao trình độ tác chiến, chuyên môn, kỹ thuật, phải đặc biệt coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức của quân nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đội ngũ văn nghệ sĩ Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống văn học, nghệ thuật cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, gắn bó sâu sắc với đời sống bộ đội và nhân dân. Các tác phẩm cần phản ánh chân thực, sinh động những chuyển biến của đất nước, sự trưởng thành của Quân đội; đi sâu khám phá ý chí, bản lĩnh, tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân và những vấn đề đặt ra trong quá trình rèn luyện, trưởng thành của người chiến sĩ.

Đồng chí đề nghị chủ động tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức sáng tạo, phổ biến tác phẩm, nâng cao khả năng đưa văn học, nghệ thuật đến với bộ đội và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đáp ứng nhiệm vụ chính trị; đổi mới phương thức phải gắn với nâng cao chất lượng tư tưởng và nghệ thuật.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách, báo tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thưởng thức phần trình diễn nhạc cụ tại không gian trưng bày của chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Đối với các thế hệ văn nghệ sĩ, nhất là những gương mặt trẻ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn mỗi người không ngừng học tập, tích lũy vốn sống, nâng cao trình độ chuyên môn, mạnh dạn tìm tòi để có thêm những tác phẩm phản ánh sâu sắc đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong toàn quân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, trọng dụng nhân tài, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo. Cần quan tâm đưa văn nghệ sĩ thâm nhập thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là những nhiệm vụ mới, lĩnh vực khó, địa bàn trọng yếu; đổi mới cơ chế đầu tư, tổ chức sáng tác, phổ biến tác phẩm có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực chất.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ và đời sống bộ đội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ cần hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu đáp từ tại chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang; khẳng định sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai trong toàn quân. Tổng cục Chính trị cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, chiến sĩ trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tiếp tục nỗ lực sáng tạo, có thêm những tác phẩm xứng tầm với lịch sử dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội, đưa những giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Sắc màu văn hóa truyền thống dân tộc trong tiết mục nghệ thuật chào mừng chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Một cảnh trong vở kịch ngắn “Mặt trời trên đỉnh Khưa Đa” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch nói Quân đội biểu diễn, khắc họa tình quân dân nơi biên giới. Ảnh: Thanh Xuân

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chúc mừng các nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Thanh Xuân

Trong chương trình, các đại biểu xem phim “Tự hào Chiến sĩ Văn hóa”, nghe phát biểu, chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân; Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Hoa, Giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Các tiết mục nghệ thuật, trong đó có vở kịch ngắn “Mặt trời trên đỉnh Khưa Đa” về tình nghĩa quân dân nơi biên giới, góp phần thể hiện sự gắn bó giữa người nghệ sĩ với đời sống bộ đội và nhân dân.

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tham dự chương trình gặp mặt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trọng Đức