Phát huy vai trò tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương trong kỷ nguyên phát triển mới

Quang cảnh hội thảo khoa học. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đơn vị nghiên cứu, đào tạo; nguyên lãnh đạo Hội đồng qua các thời kỳ, các Ủy viên Hội đồng, chuyên gia tư vấn cấp cao, cộng tác viên, đội ngũ nhà khoa học.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng định hướng các nội dung thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Định hướng nội dung hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến phát huy vai trò tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương, xác định vị trí của Hội đồng Lý luận Trung ương trong công tác lý luận của Đảng hiện nay.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu tập trung khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương trong 30 năm xây dựng và phát triển đối với công tác nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đánh giá toàn diện quá trình thực hiện chức năng tư vấn chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đúc rút những bài học kinh nghiệm.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Qua đó, làm rõ vai trò của Hội đồng trong nghiên cứu lý luận chuyên sâu, tầm nhìn tổng thể và khả năng cung cấp luận cứ, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng, về những chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề mới có tác động trực tiếp đến công tác lý luận chính trị như sự phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Thông qua phân tích bối cảnh mới, nhiều đại biểu đề nghị Hội đồng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập; hoàn thiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận gắn liền tổng kết thực tiễn, năng lực dự báo chiến lược; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học; mở rộng mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; tăng cường phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương.

Qua đó, đề xuất những ý kiến nhằm phát huy năng lực nghiên cứu dự báo; đổi mới phương thức nghiên cứu và tư vấn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm chính trị, trí tuệ, khoa học và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng đối với sự nghiệp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng và đất nước ngày càng vững mạnh. Các ý kiến tại hội thảo được Thường trực Hội đồng tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới.