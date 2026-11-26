Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác Công an, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực.

An ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững; các mục tiêu, chỉ tiêu công tác Công an năm 2026 đều đạt và vượt mức Bộ Công an, tỉnh giao. Nhiều chiến công xuất sắc được Bộ Công an và tỉnh ghi nhận; một số nhiệm vụ mới được tiếp nhận, triển khai thực hiện hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh được Chủ tịch nước, Chính phủ tặng thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2026 của Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp vào củng cố hệ thống chính trị, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2026 và dự thảo Nghị quyết năm 2027 của Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy vai trò trung tâm, cầu nối trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cấp, các ngành; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ cơ sở; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2026 của Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh năm 2027. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh thống nhất chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2027, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng cụ thể hóa, tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.