Phát huy vai trò trí thức Vĩnh Long trong chuyển đổi số

Ngày 02/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp Hội tỉnh) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Vĩnh Long tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề: "Vai trò trí thức Vĩnh Long trong chuyển đổi số".

Tham dự hội thảo có TTND.TS.BS. Ngô Văn Tán – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh; NGND.TS. Đặng Huỳnh Mai – nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh; ông Hồ Trọng Tâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ThS. Trần Văn Út Tám – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo đề dẫn, TTND.TS.BS. Ngô Văn Tán – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức toàn xã hội về chuyển đổi số. Hội thảo là dịp huy động trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh nhằm hiến kế, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá và kết nối nguồn lực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày các bài tham luận chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao:“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong phát triển xanh và bền vững tại Vĩnh Long”; “Cơ chế thu hút và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long”; “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong công tác phát triển thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp địa phương”; “Trình bày phân hệ nổi bật trong Hệ thống Điều hành thông minh (IOC) phục vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã triển khai không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phần mềm chuyển đổi số. Các đơn vị, doanh nghiệp và trường đại học mang đến nhiều mô hình, thiết bị ứng dụng công nghệ hiện đại, giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Thương mại điện tử, Quản lý đô thị, Nông nghiệp - Du lịch thông minh, Giáo dục số cùng các kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu. Không gian trưng bày đã thu hút sự quan tâm, tham quan và trải nghiệm trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh, các đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, NGND.TS. Đặng Huỳnh Mai – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh cũng như những đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh 4 vấn đề trọng tâm cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới: Đưa đội ngũ trí thức tham gia sâu hơn vào giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh về nông nghiệp, môi trường, đô thị, giáo dục, thương mại và quản trị công; Tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp và ứng dụng thực tiễn; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số và phổ cập kỹ năng số cho toàn xã hội; Xây dựng môi trường thu hút, giao việc phù hợp và ghi nhận xứng đáng đóng góp của trí thức bằng các kết quả cụ thể.

Sau hội thảo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện báo cáo tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa đội ngũ trí thức với cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp và các địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.