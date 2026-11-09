Phát huy vai trò trí thức Việt Nam tại Hungary trong hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái vừa có buổi gặp gỡ, làm việc với Ban lãnh đạo Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và trao đổi phương hướng hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, Tiến sĩ Phùng Kim San, Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary, đã báo cáo những kết quả hoạt động nổi bật của Hội từ đầu năm 2026 đến nay, trong đó có việc tổ chức hội thảo khoa học về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành tư pháp, mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam tại châu Âu và xúc tiến hợp tác với các tổ chức khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Hội cũng thông tin về công tác chuẩn bị hội thảo chuyên đề trong lĩnh vực y học trong tháng 11/2026 và các hoạt động kết nối trí thức dự kiến tổ chức vào đầu năm 2027.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ Bùi Lê Thái đã thông tin những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, đồng hành tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; trong đó đội ngũ trí thức, chuyên gia và các nhà khoa học có vai trò đặc biệt trong việc kết nối tri thức, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Bùi Lê Thái đề nghị, Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới trí thức, phát huy vai trò cầu nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước; tập trung thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, có tính khả thi, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Hungary như y dược, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, vật liệu mới.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội phát huy vai trò, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Trong không khí trao đổi cởi mở, các đại biểu đã thảo luận về tiềm năng hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Hungary, cơ chế kết nối đối tác và huy động nguồn lực, hướng tới hình thành các dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cụ thể trong thời gian tới.