Phát huy vai trò trí thức Việt Nam tại Hungary trong hợp tác khoa học, công nghệ

Đại sứ Bùi Lê Thái làm việc với Ban lãnh đạo Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Buổi làm việc nhằm đánh giá hoạt động của Hội thời gian qua và trao đổi phương hướng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, TS. Phùng Kim San, Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary, đã báo cáo những kết quả nổi bật của Hội từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, Hội đã tổ chức hội thảo khoa học về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành tư pháp, mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam tại châu Âu và thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Hội cũng đang chuẩn bị tổ chức hội thảo chuyên đề về y học trong tháng 11/2026 và các hoạt động kết nối trí thức vào đầu năm 2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Bùi Lê Thái thông tin về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực chiến lược quan trọng trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đội ngũ trí thức, chuyên gia và nhà khoa học có vai trò quan trọng trong kết nối tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Đại sứ Bùi Lê Thái đề nghị Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary tiếp tục mở rộng mạng lưới, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Trên tinh thần đó, Đại sứ đề nghị Hội tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới trí thức, phát huy vai trò cầu nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, Hội cần chú trọng thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, khả thi, tập trung vào những lĩnh vực Hungary có thế mạnh như y dược, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên nước và vật liệu mới.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội phát huy vai trò, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Hungary, cơ chế kết nối đối tác và huy động nguồn lực, hướng tới triển khai các dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.