Phát huy vai trò, trách nhiệm của nữ cán bộ công đoàn trong thời kỳ mới

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa, chúc mừng đại diện đội ngũ nữ cán bộ công đoàn trong tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng đông đảo nữ cán bộ công đoàn chuyên trách, nữ chủ tịch công đoàn cơ sở và trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hải Long ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ cán bộ công đoàn, nữ đoàn viên và người lao động (NLĐ) đối với hoạt động công đoàn và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đội ngũ nữ cán bộ công đoàn tỉnh Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động đổi mới phương pháp hoạt động, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, nhất là lao động nữ.

Ở cơ sở, nhiều nữ cán bộ công đoàn đã trở thành cầu nối tin cậy giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, NLĐ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trong lao động, sản xuất, nữ đoàn viên, NLĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công; quan tâm thiết thực đến việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, sức khỏe và đời sống gia đình của lao động nữ. Đồng thời, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện hiệu quả các chính sách đối với lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, nhân văn; để tổ chức Công đoàn thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của nữ đoàn viên, NLĐ.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng đội ngũ nữ cán bộ công đoàn, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và trân trọng những đóng góp, cống hiến của chị em đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.

PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt nội dung chuyên đề “Hệ giá trị văn hóa, con người và chuẩn mực phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới”. Thông qua chuyên đề, các đại biểu có thêm cơ hội trao đổi, nâng cao nhận thức về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phẩm chất và chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh mới; từ đó gắn việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống với nâng cao tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng thích ứng trước yêu cầu phát triển của xã hội.