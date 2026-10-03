Phát huy vai trò, trách nhiệm của luật gia Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Kiện toàn tổ chức để phát huy vai trò luật gia

Mặc dù đầu tuần bận rất nhiều việc, nhưng luật gia Nguyễn Văn Tiến, Phó viện trưởng VKSND khu vực 2 - Hà Tĩnh, vẫn cố gắng sắp xếp công việc đến hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khoá VI, Hội Luật gia Hà Tĩnh. Bởi, đây là lần cuối luật gia Nguyễn Văn Tiến tham gia với tư cách là Trưởng Chi hội Luật gia VKSND huyện Cẩm Xuyên.

"Ở VKSND khu vực 2 - Hà Tĩnh đã thành lập tổ luật gia khu vực, trực thuộc Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi vẫn ý thức trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật", luật gia Nguyễn Văn Tiến khẳng định.

Dù ở bất kỳ vị trí nào, luật gia Nguyễn Văn Tiến vẫn trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 27/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 84/2025/UBTVQH15 ngày 27/6/2025 về thành lập VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của VKSND khu vực. Riêng tại tỉnh Hà Tĩnh có 5 VKSND khu vực được thành lập.

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương, các chi hội luật gia cấp cơ sở (trực thuộc huyện) bắt buộc cũng phải sắp xếp để phù hợp với giai đoạn mới, trong đó có Chi hội Luật gia VKSND huyện Cẩm Xuyên.

Luật gia Nguyễn Văn Tiến khẳng định, quá trình hoạt động Chi hội Luật gia VKSND huyện Cẩm Xuyên đã có nhiều cố gắng, đóng góp tích cực, xây dựng phát triển Hội trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia xây dựng pháp luật; công tác giám sát, bảo vệ, thi hành pháp luật…

Các hoạt động thường xuyên của Hội luôn được gắn liền với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Các hội viên đã chủ động, thường xuyên kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp như: Cơ quan CSĐT, Toà án, Chi cục THADS, Hạt kiểm lâm huyện và các cơ quan có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, Chi hội Luật gia VKSND huyện Cẩm Xuyên luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, kiến nghị đối với các cơ quan chức năng, UBND huyện để kịp thời có các giải pháp, kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

"Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, VKSND khu vực 2 - Hà Tĩnh được thành lập, đồng thời tổ luật gia cũng được xây dựng với 20 thành viên. Đây được xem là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của Hội được liên tục, hiệu quả, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ luật gia ở cơ sở", luật gia Nguyễn Văn Tiến cho biết thêm.

Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt văn bản pháp luật mới.

Đại diện Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau khi sắp xếp, bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, chi hội luôn chú trọng quán triệt văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân đến các thành viên.

Mới đây, vào sáng 3/8/2026, Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND tỉnh đã tổ chức hội nghị toàn thể hội viên, công chức, người lao động những nội dung cơ bản, những điểm mới, điểm cần lưu ý của Luật Tình trạng khẩn cấp và Luật Phòng, chống ma túy, là 2 đạo luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, công chức, người lao động được Chi hội Luật gia VKSND tỉnh duy trì tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua hội nghị, hội viên Chi hội Luật gia, công chức, người lao động được nghiên cứu, quán triệt sâu hơn các quy định mới của pháp luật, nâng cao kiến thức pháp lý và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.

Củng cố tổ chức Hội Luật gia từ cơ sở, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh Lê Viết Hồng cho biết, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hà Tĩnh có 28 chi hội luật gia, trong đó, có 13 đơn vị cấp huyện và 15 chi hội trực thuộc tại các sở, ban, ngành và 87 chi hội luật gia cấp cơ sở (trực thuộc huyện).

Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đã tác động nhất định đến hoạt động của một số chi hội. Theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thay đổi về địa giới, đơn vị hành chính và phương thức quản lý đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động của các tổ chức hội.

Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát tổ chức, hội viên, nắm bắt tình hình hoạt động của các chi hội trực thuộc; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị duy trì hoạt động ổn định, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kiện toàn tổ chức Hội phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh Lê Viết Hồng cho biết, việc sắp xếp Chi hội Luật gia theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong phương thức hoạt động.

Việc sắp xếp Chi hội Luật gia không chỉ nhằm phù hợp với cơ cấu hành chính mới mà còn tạo điều kiện để đội ngũ luật gia bám sát cơ sở, kịp thời tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý và hòa giải ở cơ sở.

"Sau khi sắp xếp, Hội Luật gia Hà Tĩnh còn 15 chi hội trực thuộc hoạt động ổn định. Để kiện toàn tổ chức Hội phù hợp với việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương mới, Ban Chấp hành đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 12 uỷ viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Hà Tĩnh", ông Hồng cho biết.

Việc sắp xếp Chi hội Luật gia theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, gần dân và sát cơ sở hơn. Khi tổ chức được kiện toàn, đội ngũ luật gia sẽ có điều kiện phát huy chuyên môn, góp phần đưa pháp luật đến gần người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh khẳng định, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, ở bối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức, Hội đã xác định mục tiêu cụ thể đó là phát triển đội ngũ luật gia giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý; Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong điều kiện tỉnh nhà đang triển khai các nhiệm vụ, dự án trọng điểm.

Đặc biệt, một trong những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới đó là đẩy mạnh thành lập Chi hội Luật gia cấp xã, phường. Đây được xác định là bước đột phá trong công tác Hội Luật gia Hà Tĩnh nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý sẽ đến gần người dân hơn.