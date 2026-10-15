Phát huy vai trò tổ chức hội trong liên kết sản xuất

Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc cây dứa” tại bản Na Sang, xã Na Sang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc dứa.

Tại bản Na Sang, xã Na Sang, Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc cây dứa” được thành lập tháng 6 với 42 thành viên. Không chỉ là nơi tập hợp những hộ cùng tham gia phát triển cây dứa, mà còn định hướng trở thành đầu mối trao đổi kinh nghiệm, thống nhất quy trình chăm sóc và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bà Trần Kim Cúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Na Sang cho biết, tổ hội nông dân nghề nghiệp thành lập nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, từng bước xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung tại địa phương.

“Với cây dứa, hiệu quả kinh tế không chỉ phụ thuộc vào diện tích hay công chăm sóc của từng hộ, mà gắn với việc lựa chọn giống, điều tiết thời điểm ra hoa, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch. Khi tham gia tổ hội, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, cùng tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Thông qua tổ hội cũng khuyến khích đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phân bón cân đối, phòng trừ bệnh thối rễ, thối ngọn và khuyến khích sản xuất sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học”, bà Cúc cho hay.

Đáng chú ý, phạm vi hoạt động của tổ hội không dừng ở khâu trồng, chăm sóc. Theo anh Quàng Văn Việt, Tổ hội nông dân nghề nghiệp chia sẻ, từ khi thành lập đến nay, Tổ hội đã phát huy vai trò trong kết nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để chủ động trong sản xuất; đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Về lâu dài, Tổ hội sẽ đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm thị trường, liên kết tiêu thụ và cải thiện đầu ra.

Cùng hướng đi đó, tại bản Đun, xã Sáng Nhè, Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá thương phẩm” được thành lập với 77 thành viên. Đối với các thành viên, việc tham gia chi hội tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm lựa chọn con giống, sử dụng thức ăn và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình nuôi; bởi đây đều là những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí, tỷ lệ sống và chất lượng cá thương phẩm.

Bà Lò Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sáng Nhè cho biết: Chi hội nông dân nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng lĩnh vực sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi). Mỗi thành viên vừa là người thụ hưởng lợi ích vừa có trách nhiệm đóng góp vào hoạt động chung, qua đó tạo dựng niềm tin và duy trì sự gắn kết lâu dài.

Từ yêu cầu thực tế, vai trò của Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá thương phẩm” ở Sáng Nhè được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể như: Tổ chức các buổi tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật... Qua đó, giúp các thành viên tiếp cận kiến thức để vận dụng vào thực tế, từng bước khắc phục những hạn chế trong phương thức sản xuất.

Trong bối cảnh địa phương định hướng đẩy mạnh phát triển cây cà phê, mới đây Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cà phê tại bản Nộc Cốc, xã Nà Bủng được thành lập với 24 thành viên. Đây là chi hội nghề nghiệp đầu tiên của xã trong lĩnh vực trồng cà phê, tạo nền tảng tập hợp các hộ trồng cà phê, hướng tới tổ chức sản xuất tập trung và nâng cao hiệu quả canh tác.

Ngay sau khi ra mắt, Hội Nông dân xã tổ chức tập huấn kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây cà phê cho các thành viên và những hội viên có nhu cầu phát triển cà phê. Qua đó, giúp người dân tiếp cận kiến thức kỹ thuật, chủ động trong quá trình canh tác và mở rộng diện tích phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 45 Hội Nông dân xã, phường với 90.730 hội viên và 888 chi hội. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã thành lập mới 32 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; có gần 10.900 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và trên 11.200 lượt hội viên đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Những kết quả đạt được cho thấy, các cấp Hội đang từng bước mở rộng mô hình tập hợp nông dân theo ngành nghề, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh - thông minh - bền vững.