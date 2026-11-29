Đảng viên Trường THCS Thanh Nưa ứng dụng công nghệ số vào quản lý, giảng dạy, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THCS Thanh Nưa, xã Thanh Nưa được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập 4 trường: THCS Thanh Luông, THCS Thanh Hưng, THCS Thanh Chăn và THCS Thanh Nưa cũ. Sau sắp xếp, nhà trường có 32 lớp với 1.204 học sinh học tập tại trường chính và 03 phân hiệu. Quy mô trường lớp, phạm vi quản lý mở rộng đòi hỏi nhà trường phải đổi mới phương thức điều hành, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ Trường THCS Thanh Nưa được thành lập với 04 chi bộ trực thuộc, gồm 60 đảng viên trong tổng số 83 cán bộ, giáo viên. Việc kiện toàn nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong trường học, gắn với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Trong đó, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần bồi đắp nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng, Đảng bộ nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, ứng xử với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

Ông Lê Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Nưa cho biết: Đảng bộ được kiện toàn với cơ cấu cấp ủy gồm bí thư, phó bí thư và các cấp ủy viên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Đảng bộ đã lãnh đạo việc rà soát năng lực, sở trường của từng giáo viên để bố trí phù hợp với vị trí việc làm theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học. Tại mỗi cơ sở, cán bộ quản lý được phân công phụ trách cụ thể nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động giáo dục thông suốt.

Trước khi sáp nhập, Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Lâm luôn chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới từ đội ngũ giáo viên trẻ.

Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng Lâm hiện có 82 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó 58 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường. Với quy mô 55 lớp, 1.368 học sinh, trong đó học sinh dân tộc Mông chiếm 94%, việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, duy trì sĩ số và chăm sóc học sinh bán trú.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay sau khi thành lập vào tháng 9/2026, Đảng bộ đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các chi bộ trực thuộc, xây dựng nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được thực hiện thông qua nghiên cứu văn bản, trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, từng bước đưa hoạt động của Đảng bộ vào nền nếp.

Do mới thành lập, đội ngũ cấp ủy chủ yếu kiêm nhiệm, kinh nghiệm công tác Đảng còn hạn chế; việc thẩm tra, xác minh lý lịch, hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên đôi lúc còn lúng túng do cần phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị.

Để tháo gỡ khó khăn, Đảng ủy nhà trường tập trung rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên; phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; hướng dẫn các chi bộ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Đồng thời, tăng cường phối hợp, tranh thủ sự hướng dẫn của Ban Xây dựng Đảng và Đảng ủy xã Quảng Lâm. Quan điểm của Đảng bộ là chú trọng chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn và thực hiện đúng quy trình trong phát triển đảng viên.

Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Lâm duy trì nền nếp sinh hoạt, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số, duy trì sĩ số và chăm sóc học sinh bán trú. Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: “Đảng bộ nhà trường xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng phải được thể hiện bằng chất lượng giáo dục, sự trưởng thành của đội ngũ và sự tiến bộ của mỗi học sinh”.

Năm 2026, Đảng ủy xã Quảng Lâm chú trọng kiện toàn tổ chức Đảng cùng với sắp xếp mạng lưới trường học từ 6 trường xuống còn 4 trường. Hiện toàn xã có 3 đảng bộ và 1 chi bộ trường học trực thuộc Đảng bộ xã. Trong năm, Đảng bộ xã kết nạp 20 đảng viên mới, đạt 133,3% kế hoạch tỉnh giao, nguồn phát triển chủ yếu từ các trường học.

Theo đồng chí Lò Văn Chiên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lâm, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ trường học nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn trách nhiệm đảng viên với nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng sau sắp xếp, sáp nhập không chỉ bảo đảm ổn định tổ chức mà còn tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo trong các nhà trường. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.