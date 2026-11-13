Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong phòng, chống ma túy tại các khu công nghiệp

Xây dựng môi trường làm việc không ma túy, vì sức khỏe người lao động, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. (Ảnh: THANH PHONG)

Tham dự lớp tập huấn có 200 cán bộ công đoàn, gồm chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác tuyên giáo, tuyên truyền phòng, chống ma túy; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở có trên 2.000 đoàn viên và chủ tịch công đoàn xã, phường, đến từ Liên đoàn Lao động 7 tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long.

Phát biểu khai mạc và truyền đạt chuyên đề về vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, vận động, phòng ngừa ma túy, bảo vệ đoàn viên, người lao động, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu công nghiệp.

Thông điệp được nhấn mạnh tại lớp tập huấn là: “Mỗi cán bộ Công đoàn là người đồng hành; mỗi tổ công đoàn là điểm phòng ngừa; mỗi công đoàn cơ sở là điểm tựa an toàn của người lao động”. Đây cũng là định hướng hành động nhằm xây dựng môi trường làm việc không ma túy, vì sức khỏe người lao động, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Đại biểu Liên đoàn Lao động 7 tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long dự tập huấn. (Ảnh: THANH PHONG)

Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy và các biện pháp phòng ngừa. Cùng với đó, học viên được bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, tuyên truyền, vận động, thuyết trình, tổ chức hoạt động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Thông qua trao đổi kinh nghiệm, thực hành xây dựng bài tuyên truyền và xử lý tình huống giả định, lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn nòng cốt, đáp ứng yêu cầu trực tiếp triển khai công tác phòng, chống ma túy tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ người lao động, chủ động phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.