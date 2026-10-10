Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao tặng bức ảnh Bác Hồ nói chuyện với cán bộ công đoàn cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Từ truyền thống vẻ vang đến những dấu ấn trong thời kỳ đổi mới

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu khai mạc buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Thanh Hóa. Từ ngày thành lập 10/10/1946, tổ chức Công đoàn tỉnh đã không ngừng trưởng thành, tập hợp, vận động công nhân, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tập hợp, vận động công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến, công nhân tỉnh nhà vừa sản xuất, vừa chiến đấu, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tổ chức Công đoàn Thanh Hóa không ngừng được củng cố, phát triển. Từ 2.050 đoàn viên khi mới thành lập, đến nay, toàn tỉnh có trên 300.000 đoàn viên. Các cấp công đoàn ngày càng chú trọng thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Phúc lợi đoàn viên” được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Cùng với đó, các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” được hưởng ứng rộng rãi. Hàng triệu sáng kiến, giải pháp của người lao động được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Với những đóng góp trong suốt 80 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đổi mới hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, biểu dương những thành tựu của giai cấp công nhân, người lao động và các cấp công đoàn tỉnh trong 80 năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác công đoàn; chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và làm chủ công nghệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham gia đối thoại, thương lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh. Việc chăm lo cần được thực hiện thường xuyên, tập trung vào những nhu cầu thiết thực như tiền lương, việc làm, nhà ở, bữa ăn ca, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe.

Các phong trào thi đua cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng lao động. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, số hóa dữ liệu đoàn viên, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị; chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải trao Bằng biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động cho đại diện các doanh nghiệp.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa và Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lương Trọng Thành trao Bằng biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động cho đại diện các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã trao tặng bức ảnh Bác Hồ nói chuyện với cán bộ công đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, tận tâm vì đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc” cho LĐLĐ tỉnh. 2 cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh đã được nhận Huân chương Lao động; 27 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, 30 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động và 10 công đoàn cơ sở kiểu mẫu đã được tôn vinh.

Tại buổi lễ, đại diện 11 LĐLĐ tỉnh, thành phố và các đơn vị trong nước cũng đã trao tặng nhà ở cho đoàn viên công đoàn ở Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn.