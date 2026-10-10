Phát huy vai trò tổ bảo vệ rừng ở cơ sở

Tại thôn Khe Păn, xã Chiềng Ken, người dân được giao quản lý, bảo vệ hơn 4.000 ha rừng phòng hộ. Chốt bảo vệ rừng được bố trí tại vị trí trọng yếu, cửa ngõ dẫn vào khu rừng rộng lớn, giáp ranh với xã Nậm Có và xã Phong Dụ Thượng. Tại đây, các thành viên luân phiên trực chốt, tuần tra, kiểm soát hoạt động ra vào rừng.

Thành viên Tổ bảo vệ rừng thôn Khe Păn cùng cán bộ kiểm lâm trực chốt, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, không xâm hại rừng.

Anh Triệu Tòn Liều, Tổ phó Tổ bảo vệ rừng Khe Păn, cho biết: “Hằng ngày theo lịch phân công, anh em đi tuần tra, kiểm tra, trực tại chốt bảo vệ rừng. Vào mùa hanh khô, tổ trưởng tăng cường quân số trực để đảm bảo kịp thời xử lý tình huống”.

Tổ bảo vệ rừng Khe Păn có 10 thành viên, đều là người dân địa phương, thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa bàn và Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực Văn Bàn tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Với anh Lù A Sử, tham gia bảo vệ rừng đã trở thành trách nhiệm gắn bó nhiều năm. Anh Sử chia sẻ: “Tôi tham gia tổ bảo vệ rừng từ năm 2019. Ngoài trực chốt, tuần tra rừng, tôi còn tuyên truyền, nhắc nhở bà con không săn bắt động vật hoang dã, chặt phá cây rừng, đốt nương trái phép”.

Lực lượng kiểm lâm Khu vực Văn Bàn phối hợp với tổ bảo vệ rừng tuần tra, bảo vệ rừng.

Khu vực Văn Bàn có hơn 66.900 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 55.000 ha, tỷ lệ che phủ đạt khoảng 68%. Người dân thường xuyên vào rừng khai thác măng vầu, lấy củi, tìm ong, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tài nguyên rừng. Khi thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy rừng gia tăng, các chốt bảo vệ rừng duy trì lực lượng trực, tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Lự Văn Viết - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn, cho biết: “Khu vực Văn Bàn hiện có 18 chốt bảo vệ rừng của các chủ rừng, lực lượng thường trực 24/24 giờ. Khi dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, chúng tôi bố trí 100% quân số để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống”.

Tại Vườn Quốc gia Bát Xát, công tác bảo vệ rừng gắn với nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái và các loài động, thực vật quý hiếm. Vườn quản lý hơn 17.436 ha rừng, trong đó có 17.421,52 ha rừng đặc dụng, tự nhiên, thuộc địa giới hành chính các xã Y Tý, Dền Sáng và Mường Hum. Phát huy vai trò của cộng đồng, Vườn Quốc gia Bát Xát tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm trong tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn vi phạm. Nhờ đó, diện tích rừng được bảo vệ tốt, không để xảy ra tình trạng phát, phá, lấn chiếm và khai thác rừng trái pháp luật.

Cán bộ Vườn Quốc gia Bát Xát phối hợp với tổ bảo vệ rừng các thôn tuần tra, bảo vệ rừng.

Tại thôn Ngải Trồ, xã Y Tý, nơi có hơn 150 hộ dân sinh sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Bát Xát, nhiều diện tích đất sản xuất nằm giáp ranh rừng tự nhiên. Để gìn giữ tài nguyên, thôn thành lập tổ bảo vệ rừng gồm 15 thành viên, duy trì tuần tra định kỳ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.

Ông Hầu A Cử, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng thôn Ngải Trồ, xã Y Tý, cho biết: “Tổ duy trì tuần tra 4 buổi/tháng. Vào mùa khô hanh và dịp Tết, số buổi tuần tra được tăng lên. Các nhóm thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến rừng, tuyên truyền người dân không chặt cây, trồng thảo quả gây ảnh hưởng đến rừng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chúng tôi báo ngay cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý”.

Tăng cường tuần tra bảo vệ rừng.

Trên địa bàn tỉnh, các tổ bảo vệ rừng đang phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chủ rừng tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm và chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Toàn tỉnh hiện duy trì 2.431 tổ bảo vệ rừng thôn, bản với 24.618 thành viên; 93 đội phòng cháy, chữa cháy rừng với 4.871 thành viên và 99 Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã với 4.370 thành viên. Lực lượng này góp phần tăng cường năng lực bảo vệ rừng tại chỗ, nhất là ở địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giúp công tác quản lý, bảo vệ rừng sát với thực tế từng địa phương.

Toàn tỉnh hiện duy trì 2.431 tổ bảo vệ rừng thôn, bản, phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng tại cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không để xảy ra cháy rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,5%. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng bảo vệ rừng cơ sở và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Ông Vũ Minh Phúc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, cho biết: “Các tổ bảo vệ rừng giữ vai trò quan trọng trong nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Vì vậy, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các tổ, chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn trong tuần tra, kiểm tra, trao đổi thông tin, chủ động ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở”.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không để xảy ra cháy rừng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 61,5%.

Thời gian tới, ngành Kiểm lâm tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ bảo vệ rừng, tăng cường tập huấn, bổ sung trang thiết bị và kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng cơ sở. Đồng thời, gắn trách nhiệm bảo vệ rừng với lợi ích kinh tế thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, khoán bảo vệ rừng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách làm hiệu quả.

Sự phối hợp giữa người dân và lực lượng chức năng đã tạo nên mạng lưới bảo vệ rừng rộng khắp, góp phần giữ gìn diện tích rừng hiện có, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển lâm nghiệp bền vững.