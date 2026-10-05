Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh ủy và bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

Các đồng chí chủ trì hội nghị - Ảnh: N.M

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026. Trong quý III, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt các nghị quyết được triển khai đồng bộ; tổ chức bộ máy, cấp ủy và các chức danh chủ chốt tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn. Việc xây dựng vị trí việc làm, khung năng lực và đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI được triển khai tại Cơ quan Đảng ủy.

Đại biểu dự hội nghị - Ảnh: N.M

Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả nổi bật, với 40 đảng viên mới được kết nạp trong quý III, nâng tổng số đảng viên mới từ đầu năm đến ngày 25/9 lên 88 đồng chí, đạt 149% kế hoạch. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; 100% tổ chức đảng trực thuộc gửi, nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử; đã số hóa 871 hồ sơ đảng viên.

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng. Các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026 - Ảnh: N.M

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quý IV, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo giải quyết công việc của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy quý III/2026 và thông qua đề án, quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị - Ảnh: N.M

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được trong quý III; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ quý IV, đồng chí Trần Vũ Khiêm yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiên phong, đi đầu khắc phục tồn tại, hạn chế; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong quý IV và cả năm 2026.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đổi mới tư duy trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; khắc phục tình trạng rập khuôn; bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn để triển khai chủ trương, nghị quyết thiết thực, hiệu quả. Rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm theo tinh thần “6 rõ”; kịp thời tháo gỡ, khắc phục các nhiệm vụ chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Công tác tư tưởng phải đi trước một bước, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá cán bộ. Trong tháng 10, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW; chuẩn bị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đến từng chi bộ; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, chủ động đấu tranh với thông tin xấu, độc. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng hành động thực chất, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; theo dõi tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên hằng tuần. Các tổ chức đảng trong cơ quan tham mưu, giúp việc phải gương mẫu, đi đầu trong số hóa, thực hiện chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) và đổi mới sinh hoạt chi bộ.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc trong quý IV, đồng chí nhấn mạnh: Tổng kết năm 2026 phải thực chất, tránh bệnh thành tích, làm rõ việc nào hoàn thành, việc nào chưa đạt, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong năm 2027.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh có tính chất đặc thù, do vậy, yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm và hiệu quả cao hơn. Từng Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư cấp ủy trực thuộc phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo; người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao.