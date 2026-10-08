Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tại địa phương

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 10 của Chi bộ thôn Xuân Lư.

Hoạt động nhằm nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trao đổi, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Chi ủy, Chi bộ thôn Xuân Lư; đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại khu dân cư, thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Lãnh đạo thành phố đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát thực tiễn, phát huy dân chủ và tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể ở khu dân cư. Chi bộ cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đội ngũ đảng viên; chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và trong các phong trào tại địa phương.