Bà Lê Thị Thủy (thứ 4 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Trần Đang

Dự Đại hội có GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu, người đặt nền móng thành lập Hội, nguyên Chủ tịch Hội nhiệm kỳ I và II; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các thế hệ nữ trí thức.

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III nhấn mạnh, Đại hội lần thứ IV diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng có vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đó, đội ngũ trí thức nói chung, nữ trí thức nói riêng là nguồn lực quan trọng, có trách nhiệm tham gia sáng tạo tri thức mới, làm chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững.

GS.TS Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trần Đang

Theo GS.TS. Lê Thị Hợp, nữ trí thức không chỉ tham gia nghiên cứu, đào tạo, quản lý mà còn cần đưa kết quả nghiên cứu, sáng kiến và tri thức mới vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. Hội vì thế cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nữ trí thức với các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn và phản biện chính sách.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021–2026, GS.TS. Lê Thị Hợp cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch, biến động kinh tế - xã hội và yêu cầu chuyển đổi số, các cấp Hội và hội viên đã nỗ lực duy trì hoạt động, củng cố tổ chức, mở rộng kết nối và phát huy vai trò trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, quản lý, chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện xã hội và hợp tác quốc tế.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trần Đang

Đến năm 2026, Hội có 8 Hội thành viên, 36 Chi hội, 2 Câu lạc bộ và các đơn vị trực thuộc, với gần 6.000 hội viên, tăng hơn 41% so với đầu nhiệm kỳ. Hội đã huy động đông đảo giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý và nữ trí thức trẻ tham gia góp ý, phản biện các dự thảo luật, nghị quyết, chính sách và văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ, Hội tổ chức 3 hội nghị khoa học toàn quốc và 1 hội thảo khoa học khu vực Đông Nam Bộ; đăng cai thành công Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNN 2024). Công tác phát hiện, tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu được chú trọng, với tổng cộng 213 lượt nữ trí thức được tôn vinh, biểu dương. Các cấp Hội cũng tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khoá IV ra mắt Đại hội. Ảnh: Trần Đang

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 69 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 24 thành viên; GS.TS. Lê Thị Hợp tái đắc cử Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại hội cũng bầu các Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra khóa mới. Ban Chấp hành khóa IV đã ra mắt Đại hội, thể hiện quyết tâm kế thừa những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của nữ trí thức Việt Nam.

Đại hội thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031 với phương châm “Kết nối tri thức – Kiến tạo giá trị – Nâng tầm hội nhập”. Hai khâu đột phá được xác định là đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy hội viên làm trung tâm; xây dựng đội ngũ nữ trí thức chất lượng cao, phát huy vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Đang

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội, các tổ chức thành viên và toàn thể hội viên; đồng thời nhấn mạnh ba kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bà đề nghị Hội tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển đội ngũ trí thức, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, cần chú trọng phát hiện, thu hút, bồi dưỡng nữ trí thức trẻ, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ mới; phát huy vai trò của các nhà khoa học nữ đầu ngành trong dẫn dắt, truyền cảm hứng và tạo nguồn kế cận.

Hội Nữ trí thức Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Trần Đang

Đồng thời, Hội cần tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; chủ động tham gia xây dựng chính sách, giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Việc phối hợp với các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ cần được đẩy mạnh, phát huy chuyên môn của hội viên trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Trần Đang

Nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu tăng 15–20% số lượng hội viên so với đầu nhiệm kỳ; hoàn thành cơ sở dữ liệu số về tổ chức Hội và hội viên; hình thành mạng lưới chuyên gia nữ theo các lĩnh vực chuyên môn trọng điểm; tổ chức ít nhất 2 hội nghị khoa học quốc gia và khoảng 30 hội thảo, diễn đàn, tọa đàm cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III, Điều lệ Hội sửa đổi và Nghị quyết Đại hội, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy hiệu quả hơn nữa trí tuệ và những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức đối với đất nước.