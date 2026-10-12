Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên ở cơ sở

Đảng viên Vũ Đức Lập, thôn Nam Ngoại, xã Quang Hưng (Ninh Bình) theo dõi sinh trưởng của cá trạch.

Hạt nhân từ cơ sở

Trong nắng tháng 10, dòng sông Ninh Cơ lấp lánh ánh bạc, uốn quanh những xóm làng yên bình của xã Quang Hưng. Nằm dọc ven sông, thôn Nam Ngoại hiện lên trù phú với những ao đầm nối tiếp nhau, xen giữa là những ngôi nhà thờ, tạo nên nét bình yên, cổ kính. Phát huy lợi thế vùng đất ven sông, người dân thôn Nam Ngoại, đặc biệt là những đảng viên trẻ đã mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình từ nghề nuôi trồng thủy sản, từng bước nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính quê hương mình.

Ở tuổi 37, anh Vũ Đức Lập là một trong những đảng viên Công giáo trẻ của Chi bộ thôn Nam Ngoại. Từng tham gia công tác Đoàn tại địa phương, anh nhận thức rõ thanh niên muốn lập thân, lập nghiệp cần chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Sau thời gian thử sức với nghề nuôi chim bồ câu nhưng kết quả không như mong đợi, anh quyết định chuyển hướng.

Đảng viên Vũ Đức Lập (ngoài cùng, bên trái), thôn Nam Ngoại, xã Quang Hưng (Ninh Bình) chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với cán bộ, người dân trong xã.

Năm 2021, anh cùng gia đình thuê gần 2 ha đất trũng ven đê để đào 4 ao nuôi cá chạch, đầu tư hệ thống máy guồng tạo oxy và máy bắn cám tự động, từng bước cơ giới hóa các khâu chăm sóc, quản lý ao nuôi, giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Để tích lũy kinh nghiệm, anh chủ động tìm đến các mô hình thành công học hỏi kỹ thuật, hoàn thiện quy trình chăm sóc. Qua thực tế, anh nhận thấy người nuôi phải thường xuyên theo dõi chất lượng nước, nhất là độ pH, hàm lượng oxy hòa tan; chú trọng phòng, trị ký sinh trùng. Vào thời điểm giao mùa, việc theo dõi sức khỏe đàn cá càng cần được thực hiện sát sao để kịp thời xử lý những dấu hiệu bất thường, hạn chế dịch bệnh và thiệt hại.

Hiện mỗi năm, gia đình anh nuôi hai vụ cá chạch, sản lượng đạt khoảng 30 - 40 tấn. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Lập còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với những hộ dân có nhu cầu tìm hiểu, áp dụng.

Cán bộ, người dân tham quan mô hình nuôi cá trạch của gia đình đảng viên Vũ Đức Lập, thôn Nam Ngoại, xã Quang Hưng (Ninh Bình).

Anh Lập chia sẻ, là thanh niên, đảng viên, bản thân phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm. Sống tốt đời, đẹp đạo phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể; mọi người cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ thôn Nam Ngoại nhận xét, đảng viên trẻ Vũ Đức Lập luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của đảng viên, lan tỏa tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần vận động người dân cùng chung sức xây dựng quê hương. Qua đó cho thấy vai trò của đảng viên trẻ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống của chi bộ, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ đảng viên và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Thành thông tin, trong tổng số 164 đảng viên của chi bộ có 40 đảng viên là người Công giáo. Các đảng viên luôn gắn bó với cộng đồng, tích cực vận động giáo dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia các phong trào tại địa phương. Chi bộ chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình đảng viên Công giáo, qua đó phát huy vai trò gương mẫu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Góp sức xây dựng quê hương

Ông Vũ Quang Việt (bên trái), Bí thư Chi bộ thôn An Nông, xã Nam Minh (Ninh Bình) chia sẻ kinh nghiệm sản xuất lúa.

Tại thôn An Nông, xã Nam Minh, Bí thư Chi bộ thôn Vũ Quang Việt đã tiên phong đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp, góp phần biến những diện tích ruộng sản xuất kém hiệu quả thành vùng canh tác tập trung.

Theo ông Việt, trước đây, ruộng đất ở An Nông còn manh mún, nhiều lao động trẻ rời quê đi làm công nhân khiến diện tích đất canh tác bị bỏ hoang ngày càng nhiều. Trước thực trạng đó, ông trăn trở tìm hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Nhận thấy sản xuất nhỏ lẻ không còn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, ông tích cực tham gia các hội thảo, lớp tập huấn, tìm hiểu kỹ thuật mới và vận động tổ chức lại sản xuất.

Năm 2019, gia đình ông bắt đầu thuê lại ruộng của những hộ đi làm ăn xa hoặc không còn canh tác, từng bước tích tụ thành vùng sản xuất tập trung rộng 15 ha. Thời gian đầu, gia đình trồng các giống lúa Bắc Thơm 7, ST25 theo hướng hữu cơ, song do chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao.

Sau khi tìm hiểu, tiếp cận các giống lúa mới và tiến bộ kỹ thuật, ông Việt quyết định đưa giống Đài Thơm 8 vào sản xuất. Giống lúa này có khả năng chịu ngập, kháng bệnh tốt, chất lượng gạo ngon, phù hợp với điều kiện đồng ruộng địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa, năng suất lúa bình quân đạt 6 - 7 tấn/ha/vụ, những vụ thuận lợi có thể đạt 7 - 8 tấn/ha.

Từ hiệu quả thực tế, ông tích cực chia sẻ kinh nghiệm, vận động đảng viên và người dân thay đổi giống lúa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ông cũng đứng ra làm đầu mối liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toản Xuân, giúp tiêu thụ hơn 150 tấn thóc mỗi năm với giá cả ổn định. Liên kết này góp phần giúp các hộ yên tâm sản xuất, hạn chế rủi ro đầu ra, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Năm 2023, sản phẩm Gạo Đài Thơm 8 Nam Tiến được công nhận OCOP 3 sao, mở thêm cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo địa phương.

Ông Việt tâm niệm, với người đảng viên, điều quan trọng không chỉ là hiệu quả kinh tế gia đình mà còn là biến kinh nghiệm của bản thân thành động lực thay đổi trong cộng đồng. Vai trò tiên phong không chỉ thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm mà còn ở khả năng mở lối để người dân cùng thay đổi, vươn lên từ chính đồng đất quê hương.

Phát huy vai trò lãnh đạo, Chi bộ thôn An Nông, xã Nam Minh (Ninh Bình) góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với phát triển kinh tế, Chi bộ thôn An Nông chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, diện mạo thôn An Nông ngày càng khang trang. Người dân tự nguyện đóng góp gần 500 triệu đồng mỗi năm xây dựng các công trình phúc lợi, giữ gìn môi trường, thực hiện nếp sống văn minh và chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, đầu năm 2026, ông Vũ Quang Việt là một trong 96 bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc được tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Minh Hoàng Văn Mừng đánh giá, ông Vũ Quang Việt là bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm, luôn sâu sát thực tiễn và chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ hiệu quả mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi giống lúa đến liên kết tiêu thụ sản phẩm, ông Việt đã phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế và hoạt động vì cộng đồng; qua đó, tạo niềm tin để nhân dân học tập, làm theo, mạnh dạn khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.