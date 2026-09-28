Phát huy vai trò tiên phong của đại biểu

Cụ thể, nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh gồm dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường gồm dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp gồm dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong những nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, các hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thường xuyên được tổ chức nhằm cho ý kiến bước đầu vào các dự án luật, các nghị quyết sẽ trình Quốc hội tại các kỳ họp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao chất lượng lập pháp thông qua việc các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đóng góp ý kiến, tránh tình trạng chất lượng dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm nhưng vẫn trình Quốc hội.

Mặt khác, việc tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách còn giúp sàng lọc, chỉnh lý những nội dung phức tạp, còn ý kiến khác nhau của các dự án luật, từ đó giúp các kỳ họp chính thức diễn ra hiệu quả, nhanh chóng và quyết định chính xác hơn. Đặc biệt, việc tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách còn giúp các đại biểu có thêm thời gian thảo luận sâu, phản biện kỹ lưỡng, góp phần chuyển mạnh từ “Quốc hội tham luận” sang “Quốc hội thảo luận và tranh luận”, tăng tính phản biện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đã được Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) nêu trong bài phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất là tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn và phản ứng chính sách nhanh hơn. Trong thế giới biến động không ngừng, Quốc hội không thể vận hành theo nhịp độ cũ, cách thức cũ. Quốc hội phải có năng lực thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn, quyết định vấn đề nhanh hơn nhưng vẫn chặt chẽ, đúng đắn.

Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu tăng hợp lý số kỳ họp, đa dạng hóa và linh hoạt hóa các hình thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội để nâng cao tính kịp thời, chủ động và hiệu quả trong xem xét, quyết định chính sách. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu chuyên trách.

Từ những yêu cầu này và với vai trò tiên phong, là trung tâm của quá trình đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các ý kiến tại hội nghị lần này kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các dự án luật.

Đặc biệt, như phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa XVI cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng; có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; bảo đảm hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống".