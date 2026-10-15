Phát huy vai trò Thủ đô từ thực tiễn Hà Nội để đóng góp vào hoàn thiện chính sách, pháp luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội dự buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Cùng dự có các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội; lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.

Tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 16,55% trong quý IV

Báo cáo những giải pháp để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quý III-2026, thành phố ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm, Hà Nội đạt mức tăng trưởng hai con số, đồng thời là mức tăng cao nhất trong các quý. Tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30-9-2026 đạt 568.585 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2026 của Chủ tịch UBND thành phố, cập nhật kịch bản quý IV trên cơ sở kết quả quý III và 9 tháng, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm, không điều chỉnh giảm. Theo đó, thành phố đã xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV là 16,55%.

Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng, trong các tháng cuối năm, thành phố thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể là tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua; tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật; siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả.

Ban hành 78 văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Thủ đô

Về đánh giá tình hình cụ thể hóa các thẩm quyền được giao trong Luật Thủ đô năm 2026 và đánh giá bước đầu các cơ chế, chính sách này đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, ngay trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô, UBND thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành Luật, quán triệt quan điểm xây dựng pháp luật phải gắn với tổ chức thi hành pháp luật.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Việc cụ thể hóa các thẩm quyền của Luật Thủ đô được UBND thành phố triển khai trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như tổ chức bộ máy, đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch, phát triển đô thị, đất đai, môi trường, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội... Các văn bản được xây dựng tập trung vào những nội dung Luật Thủ đô giao HĐND, UBND thành phố quy định chi tiết hoặc theo thẩm quyền để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện trên địa bàn thành phố.

Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 61 nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô, UBND thành phố đã ban hành 17 quyết định quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô. Cùng với việc ban hành văn bản mới, UBND thành phố đã thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ khi Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 công bố 22 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thủ đô năm 2024 tiếp tục có hiệu lực; ban hành Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 6-6-2026 công bố 2 quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thủ đô năm 2024 tiếp tục có hiệu lực.

Qua bước đầu triển khai, một số cơ chế, chính sách đã được đưa vào thực tế, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực thành phố xác định là trọng tâm.

Trong đó, về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố đã bước đầu triển khai các cơ chế về khoán kinh phí, hỗ trợ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; một số nhiệm vụ đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện theo cơ chế khoán chi gắn với loại nhiệm vụ và kết quả đầu ra. Đối với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thành phố đã phê duyệt 2 dự án, gồm dự án về giao thông thông minh tự hành và dự án sản xuất oxit đất hiếm, qua đó bước đầu đưa cơ chế thử nghiệm công nghệ mới vào thực tiễn.

Thành phố cũng đã triển khai các cơ chế huy động nguồn lực, thành lập các quỹ, thiết chế hỗ trợ và Trung tâm đổi mới sáng tạo; đồng thời bước đầu triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và tổng hợp nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đã được thúc đẩy trong một số lĩnh vực như công nghệ lượng tử, bán dẫn, vật liệu mới, đào tạo nhân lực công nghệ cao và nghiên cứu ứng dụng.

Về giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, một số chính sách, cơ chế mới theo các nghị quyết của HĐND thành phố đã được tổ chức triển khai, tập trung vào hỗ trợ người dân, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ công và bảo đảm an sinh xã hội. Việc tổ chức thực hiện bước đầu tạo tác động trực tiếp đến một số nhóm đối tượng thụ hưởng, đồng thời tạo thêm cơ sở để thành phố thực hiện các chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Về tổ chức bộ máy, phân cấp, quản lý đô thị, đầu tư, đất đai, môi trường và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác, các cơ chế được Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành giao cho thành phố từng bước được cụ thể hóa, góp phần làm rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai các quy định mới cũng bước đầu tạo cơ sở để thành phố chủ động hơn trong quản lý, điều hành, giải quyết các yêu cầu thực tiễn và huy động nguồn lực cho phát triển.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo những đề xuất, kiến nghị của thành phố với kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI về các vấn đề: Các nội dung góp ý, đề xuất, kiến nghị liên quan đến các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; bảo đảm nguồn lực ngân sách cho phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026 và những kiến nghị của các ngành đối với kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp tục đóng góp có chiều sâu vào thành công của kỳ họp của Quốc hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, qua ý kiến cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp trong cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI cho thấy, cử tri tin tưởng và ủng hộ các quyết sách, những chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Trao đổi một số vấn đề tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị và phát triển đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiên cứu các dự án luật trong tổng thể chính sách, quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật...; giao thêm nhiệm vụ cho cơ sở phải tính đến đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện; những điểm giao thoa giữa các luật, giữa các cấp, các ngành cần được làm rõ để công bố, việc không bị đình lại vì chưa xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý phải nâng cao chất lượng lập pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trong quá trình phát triển. Đối với các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu cần phải giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tế. Chính sách phải tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời phải bảo đảm công bằng, quản lý chặt chẽ nguồn lực công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mọi quy định cần được xem xét cả tác động đến người dân và khả năng thực hiện của các cơ quan có trách nhiệm. Cử tri Hà Nội phản ánh nhiều trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng nhận còn chậm. Chúng ta cần nghiên cứu lại cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ, phù hợp với pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến người cao tuổi và người trung niên gặp khó khăn khi chuyển đổi nghề nghiệp; đồng thời tổ chức đối thoại từ sớm để hạn chế tranh chấp về sau. Để tháo gỡ các dự án tồn đọng, cần phân loại nguyên nhân, xử lý đúng thẩm quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên. Không hợp thức hóa các sai phạm, không chuyển thiệt hại sang người không có lỗi. Phát triển nhà ở phải rất chú trọng nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả, kể cả nhà ở xã hội, nhà cho thuê dài hạn.

Doanh nghiệp đầu tư lâu dài cần có quyền về tài sản cần được bảo vệ và các chính sách được thực thi nhất quán. Cần ngăn chặn việc tái lập những điều kiện kinh doanh trong văn bản hướng dẫn hoặc chuyển những nghĩa vụ giữa các cơ quan thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Các dự án liên quan đến y tế, bảo hiểm, giáo dục, an toàn thực phẩm phải được xem xét từ nhu cầu của người thụ hưởng. Quyền lợi bảo hiểm cần đi cùng với những khả năng cung ứng thuốc, dịch vụ; chính sách học tập cần có trường lớp, giáo viên đáp ứng; quản lý an toàn thực phẩm phải truy xuất được nguồn gốc, rõ trách nhiệm, nhất là bữa ăn học đường. Những chính sách có liên quan hiệu lực khác nhau phải được xử lý công bằng trong thời gian chuyển tiếp.

Đối với pháp luật hình sự, tố tụng, tổ chức cơ quan điều tra, đấu tranh với tội phạm phải gắn với bảo vệ quyền con người, phòng ngừa oan sai và kiểm soát quyền lực. Đối với đề xuất thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, trình tự và bảo đảm được quyền tranh tụng, có cơ chế xem xét lại quyền lợi của người thứ ba ngay tình. Chính sách mới cần được giải trình kỹ về các đảm bảo về mặt pháp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các quyết định về kế hoạch ngân sách để tăng trưởng cao đi cùng với ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy vai trò Thủ đô từ thực tiễn Hà Nội để đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách chung, pháp luật chung.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giám sát kết quả, theo dõi việc thực hiện cam kết với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề cao trách nhiệm của đoàn và từng đại biểu đối với những vấn đề của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có những đóng góp có chiều sâu vào thành công của kỳ họp của Quốc hội.

Nắm chắc thực tiễn của Thủ đô để phục vụ cho hoạt động tại nghị trường Quốc hội

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, những chỉ đạo định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ, đồng thời đặt ra những trách nhiệm đối với mỗi đại biểu Quốc hội của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, qua báo cáo và trao đổi, các vị đại biểu Quốc hội thống nhất cao về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong 9 tháng qua; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà thành phố đang phải tập trung tháo gỡ, cần cố gắng hơn nữa trong tổ chức thực hiện.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm. Các vị đại biểu Quốc hội của thành phố đã có 179 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường. Đoàn đã tham gia ý kiến với 47 dự án luật, nghị quyết với 59 văn bản góp ý, bảo đảm thời hạn theo yêu cầu. Nhiều ý kiến của Đoàn đã được Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự án. Hoạt động giám sát của đoàn đã bám sát chủ trương của Đảng, chương trình giám sát của Quốc hội và nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy cho biết, tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 17-10 với yêu cầu thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Đảng thành pháp luật đúng theo tinh thần chỉ đạo và có tính khả thi. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhiều lần nhấn mạnh giá trị của các quyết sách thể hiện qua những vấn đề được giải quyết, qua chuyển biến trong đời sống của nhân dân. Các địa phương động lực, đầu tàu phải phát huy vai trò dẫn dắt, đây là yêu cầu đặt ra trực tiếp đối với hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội và trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội của Đoàn thành phố. Vì vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm theo dõi, nắm chắc thực tiễn của Thủ đô để phục vụ hoạt động tại nghị trường trong kỳ họp thứ hai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các sở, ngành thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn nữa những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn và quan tâm đến thực hiện một số các nhiệm vụ trọng tâm đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

“Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung, nhất là các vấn đề định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tham gia trong kỳ họp thứ hai tới đây. Đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng gửi lời cảm ơn các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của thành phố, cử tri và nhân dân đã đồng hành đóng góp ý kiến để hoạt động nghị trường bám sát hơi thở của thực tiễn cuộc sống.