Phát huy vai trò thầy thuốc trẻ trong điều trị ung thư

Các đại biểu tham dự Đại hội Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Đại hội Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu (VYPAO) khóa II là dịp đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ đầu tiên 2023-2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2031.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động khóa I, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc trẻ chuyên ngành ung bướu trong công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Trên cơ sở đó, Đại hội thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ y học và mở rộng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương bầu 41 thành viên vào Ban Chấp hành Liên chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. TS.BS. Hồ Xuân Dũng, Phó trưởng Bộ môn Ung bướu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Liên chi hội.

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho tập thể Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung Bướu và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ chuyên ngành ung bướu giai đoạn vừa qua 2023-2025

Ngay sau Đại hội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai”.

Hội thảo được tổ chức với quy mô gồm 7 bài báo cáo khoa học chuyên sâu, với mục tiêu cập nhật toàn diện các tiến bộ y khoa mới nhất trong chẩn đoán và điều trị đa mô thức ung thư nội mạc tử cung theo hướng cá thể hóa và y học chính xác (từ phân loại giải phẫu bệnh – sinh học phân tử, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học ung thư đến phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, xạ trị chính xác, liệu pháp miễn dịch và phức hợp kháng thể – thuốc ADC).

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng, tối ưu hóa chiến lược quản lý người bệnh ung thư nội mạc tử cung theo các hướng dẫn điều trị quốc tế mới nhất (NCCN, ESMO, ASCO) phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đặc biệt, một trong những nội dung được đề cập là vai trò của phân nhóm phân tử POLEmut, dMMR/MSI-H, NSMP và p53abn trong phân tầng nguy cơ bệnh. Các chuyên gia cũng trao đổi về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá mức độ xâm lấn cơ tử cung, hạch vùng và chiến lược sàng lọc hội chứng di truyền, đặc biệt là hội chứng Lynch, trong chẩn đoán và tiên lượng điều trị.

Ở lĩnh vực điều trị, hội thảo cập nhật kinh nghiệm ứng dụng phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu kết hợp sinh thiết hạch cửa nhằm giảm biến chứng, đồng thời bảo đảm độ chính xác trong xác định giai đoạn bệnh. Các nội dung về xạ trị bổ trợ, gồm xạ trị chiếu ngoài và xạ trị áp sát, cũng được thảo luận theo hướng cá thể hóa dựa trên hồ sơ phân tử của khối u.

Đối với điều trị toàn thân, các báo cáo tập trung vào bằng chứng lâm sàng mới trong điều trị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tiến xa hoặc tái phát, đặc biệt là việc kết hợp thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch và triển vọng từ các thuốc phức hợp kháng thể - thuốc nhắm đích sinh học.

Bên cạnh cập nhật kiến thức chuyên môn, hội thảo đã tạo diễn đàn học thuật kết nối đa chuyên khoa (Multidisciplinary Tumor Board – MTB) để các bác sĩ, dược sĩ trẻ trao đổi kinh nghiệm lâm sàng và chia sẻ dữ liệu thực hành giữa các bệnh viện đầu ngành.

Thông qua Hội thảo, Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu (VYPAO) kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc chuẩn hóa quy trình phối hợp đa chuyên khoa (Giải phẫu bệnh – Chẩn đoán hình ảnh – Di truyền phân tử – Ngoại khoa – Xạ trị – Nội khoa ung thư) và ứng dụng các phác đồ điều trị tiên tiến vào thực hành lâm sàng tại các bệnh viện trên cả nước.