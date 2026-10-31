Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng khu dân cư không ma túy

Đại diện các chi đoàn tổ dân phố, trường học trên địa bàn phường Kim Long ký cam kết phối hợp thực hiện mô hình.

Mô hình được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên từ địa bàn dân cư. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Với phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy thanh thiếu niên làm trung tâm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai”, Đoàn phường Kim Long tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy, tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với công an phường, Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố trong nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh từ cơ sở. Các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện cũng được chú trọng nhằm tạo sân chơi bổ ích, thu hút thanh thiếu niên tham gia, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Tại chương trình, Đoàn phường Kim Long ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện mô hình tại các khu dân cư. Đồng thời, tổ chức ký cam kết giữa các chi đoàn tổ dân phố, trường học và phát động tuần hành tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Thông qua mô hình, tuổi trẻ phường Kim Long hướng đến mục tiêu đến năm 2030 xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần ngăn ngừa tệ nạn xã hội từ sớm, từ xa, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên phát triển lành mạnh, tích cực tham gia xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh.