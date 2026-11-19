Dự hội nghị, có ông Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đại diện Tỉnh Đoàn 8 tỉnh Cụm hoạt động số 1 gồm: Tuyên Quang; Thái Nguyên; Lạng Sơn; Lai Châu; Điện Biên; Sơn La; Lào Cai; Cao Bằng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thái Nguyên và trực tuyến tại các điểm cầu Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các tỉnh trong Cụm được triển khai đồng bộ, phần lớn chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Các tỉnh đoàn chủ động thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành sắp xếp tổ chức Đoàn tại thôn, tổ dân phố, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả.

Điểm nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, quản lý đoàn viên, điều hành hoạt động. Các phong trào tình nguyện được triển khai sâu rộng, hướng về địa bàn biên giới, vùng khó khăn với nhiều công trình thiết thực như xây dựng đường giao thông, cầu dân sinh, thắp sáng đường quê, xóa nhà tạm, trồng cây xanh.

Toàn cảnh hội nghị sáng 19/11

Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử. Công tác chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên vay vốn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cũng được quan tâm.

Gắn hoạt động Đoàn với phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Quang Tuyên ghi nhận những đóng góp của tổ chức Đoàn, đặc biệt là Tỉnh Đoàn Thái Nguyên trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Đinh Quang Tuyên đề nghị Trung ương Đoàn nghiên cứu đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tạo thêm sân chơi và môi trường để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo; hình thành các mô hình có giá trị thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đối với các tỉnh trong Cụm, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho rằng cần phát huy lợi thế tương đồng về phát triển du lịch trải nghiệm, chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và tăng cường liên kết, kết nối giữa các địa phương để thu hút du khách. Qua đó, tạo thêm cơ hội để thanh niên tham gia phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến vị trí việc làm; tiêu chí các cuộc thi; tuổi trưởng thành Đoàn gắn với hoạt động Đoàn; quản lý đoàn viên đi làm ăn xa; phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Thái Nguyên với các xã biên giới của địa phương khác.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị các Tỉnh Đoàn trong Cụm phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động sắp tới tổ chức tại Lào Cai. Đối với các công trình, dự án đang và sắp triển khai, các Tỉnh Đoàn phối hợp với các Ban của Trung ương Đoàn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bám sát tiến độ và thực hiện các thủ tục liên quan đến tài chính dự án theo quy định.