Những dấu ấn trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Công an thành phố Hà Nội. Đằng sau những kết quả ấy không chỉ có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và nỗ lực của các đơn vị, mà còn có đóng góp quan trọng của công tác tham mưu - nơi những chủ trương được nghiên cứu, cụ thể hóa và tìm giải pháp đưa vào thực tiễn.

Đồng chí Dương Minh Tuyến nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP.

Trên cương vị Phó Trưởng phòng Tham mưu, Thượng tá Dương Minh Tuyến là người luôn trăn trở trước mỗi vấn đề, không dễ dàng bằng lòng với những cách làm sẵn có, thường bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi, nhìn nhận vấn đề từ nhiều chiều để tìm lời giải từ bản chất. Chính cách tư duy ấy, cùng tinh thần chủ động học hỏi và dấn thân, đã giúp đồng chí vững vàng đi qua từng nhiệm vụ, từng thử thách, từng bước đóng góp vào hành trình chuyển đổi số của Công an Thủ đô.

Tinh thần tự học trên hành trình khai phá những “miền đất” mới

Trong một lần làm việc với đoàn cán bộ MobiFone tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, tôi tình cờ nghe một cán bộ của đơn vị này nhận xét về Thượng tá Dương Minh Tuyến: “Tuyến là dân ngoại đạo, nhưng chịu khó đọc, chịu khó nghiên cứu thật. Bây giờ nắm khá sâu rồi, có những vấn đề mà không phải người trong nghề nào cũng hiểu hết…”. Đó là sự ghi nhận đáng quý từ những người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực công nghệ, nhất là khi đồng chí Tuyến không được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin mà tiếp cận lĩnh vực này từ yêu cầu thực tiễn của công việc.

Thượng tá Dương Minh Tuyến chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số với các đoàn công tác trong và ngoài nước đến thăm, làm việc tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội.

Nhớ lại thời điểm mới nhận nhiệm vụ, đồng chí chia sẻ: “Được lãnh đạo giao nhiệm vụ là một vinh dự lớn, nhưng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao…”. Ý thức rõ trách nhiệm ấy, đồng chí bắt đầu bằng việc tự tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu văn bản, làm quen với những thuật ngữ, khái niệm chuyên ngành. Có những nội dung đọc rồi vẫn quên, có vấn đề phải tìm hiểu đi tìm hiểu lại mới nắm được. Cứ như vậy, đồng chí vừa làm, vừa học, từng bước tích lũy kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc…

Chia sẻ về điều khiến mình hứng thú với lĩnh vực mới, đồng chí cho biết bản thân thích khai phá những “miền đất” mới, thích nghiên cứu, tìm tòi và tìm lời giải cho những vấn đề chưa có sẵn đáp án. Chính sự tò mò, ham học hỏi ấy đã giúp đồng chí không ngại bắt đầu từ những điều chưa biết, cũng không dễ dàng nản lòng trước khó khăn, thách thức.

Đó cũng là nét tính cách có thể cảm nhận qua những lần tiếp xúc, trao đổi công việc với đồng chí. Phong thái điềm đạm, ít phô trương; ánh mắt thường tập trung, trầm ngâm mỗi khi lắng nghe hay nghiên cứu một vấn đề. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự nhiệt tình, năng lượng và tinh thần hào hứng trước những điều mới mẻ. Trong công việc, đồng chí không dễ dàng bằng lòng với những cách làm đã có, cũng không vội đưa ra câu trả lời khi vấn đề chưa được nhìn nhận thấu đáo. Đồng chí thường bắt đầu bằng những câu hỏi: Vì sao lại làm theo cách này? Còn hướng tiếp cận nào khác không? Giải pháp nào thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn? Từ việc đặt câu hỏi, phân tích và nhìn nhận vấn đề ở nhiều chiều, đồng chí tìm cách tháo gỡ từ bản chất, thay vì chỉ xử lý những biểu hiện trước mắt.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP định hướng nội dung thảo luận tại Tọa đàm “Đổi mới công tác tham mưu trong Công an thành phố trên nền tảng số và Trí tuệ nhân tạo”, ngày 30/3/2026.

Có lẽ đây chính là tư duy phản biện và tư duy thiết kế, là những năng lực cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số, khi công nghệ liên tục thay đổi, những bài toán mới xuất hiện và cách làm truyền thống không phải lúc nào cũng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tinh thần tự học, khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều và sự chủ động trước những điều mới mẻ đã giúp đồng chí từng bước thích ứng với yêu cầu công việc. Đó cũng là nền tảng để đồng chí cùng tập thể Phòng Tham mưu tham gia giải quyết những bài toán chuyển đổi số ngày càng lớn, phức tạp của CATP.

Dấn thân để tìm lời giải cho những bài toán mới

Năm 2026, công tác chuyển đổi số của Công an Thủ đô bước vào giai đoạn triển khai nhiều nhiệm vụ quy mô lớn, phạm vi rộng, đòi hỏi tính đồng bộ cao. Đây không đơn thuần là việc đưa phần mềm hay thiết bị hiện đại vào hoạt động Công an, mà là quá trình đổi mới phương thức quản lý, chỉ huy, điều hành, tổ chức công việc và phục vụ Nhân dân.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP, giới thiệu việc thí điểm triển khai vận hành hệ thống thiết bị máy bay không người lái UAV.

Với người làm công tác tham mưu, thách thức đặt ra là phải chuyển hóa các chủ trương thành nhiệm vụ cụ thể, kết nối nhiều đơn vị, lĩnh vực và theo sát quá trình thực hiện. Những bài toán liên quan đến nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, bảo mật và nguồn lực đòi hỏi tư duy tổng thể, khả năng phân tích và dự liệu các yêu cầu trong tương lai.

Trên cương vị Phó Trưởng phòng Tham mưu, Thượng tá Dương Minh Tuyến đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất giải pháp, phối hợp với các đơn vị và kiên trì theo sát từng phần việc. Trong vai trò là người trực tiếp tham mưu giúp việc lãnh đạo CATP, đồng chí tham gia tổng hợp tình hình, kết nối các nguồn lực, theo dõi, đôn đốc tiến độ, góp phần đưa những chủ trương chuyển đổi số từng bước vào thực tiễn công tác.

Thượng tá Dương Minh Tuyến cùng đoàn công tác tháp tùng lãnh đạo CATP thăm, làm việc với Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là tham mưu xây dựng Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”. Chỉ trong 3 tháng nghiên cứu, CATP đã hoàn thành xây dựng, tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 phê duyệt Đề án và Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 31/3/2026 triển khai thực hiện. CATP cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế, làm việc với Đại sứ quán Singapore và các tập đoàn công nghệ như Surbana Jurong, ST Engineering nhằm tìm kiếm kinh nghiệm, giải pháp và chuyên gia tư vấn phù hợp với đặc thù Thủ đô. Trên cơ sở kết quả làm việc, CATP đã tham mưu Thành phố lựa chọn phương án hợp tác với đội ngũ chuyên gia của Tập đoàn Surbana Jurong.

Thượng tá Dương Minh Tuyến cùng đoàn công tác tháp tùng lãnh đạo CATP thăm, làm việc tại Trung tâm chỉ huy cảnh sát Singapore.

Bên cạnh việc tham mưu Thành phố triển khai Đề án Đô thị Hà Nội thông minh, CATP cũng tiếp nhận chức năng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Thành uỷ gồm 04 trục: Thành uỷ, UBND, HĐND và Mặt trận tổ quốc. Đây là nhiệm vụ rất mới với khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng gồm toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố, đòi hỏi Bộ phận giúp việc Cơ quan thường trực phải rất nỗ lực, cố gắng tiếp cận, nắm bắt, nâng cao trình độ trên các lĩnh vực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cơ quan thường trực của CATP. Đồng chí Tuyến cùng bộ phận giúp việc đã miệt mài tìm tòi, nghiên cứu cách thức, phương pháp tối ưu, khoa học, hiệu quả nhất với những bước đi, lộ trình cụ thể, nhất là việc tham mưu chuẩn hoá lại danh mục toàn bộ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và xây dựng ứng dụng theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, chế độ báo cáo của các đơn vị, qua đó đã góp phần thực sự hiệu quả trong đôn đốc, kiểm việc, được các đồng chí lãnh đạo Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Thượng tá Dương Minh Tuyến phát biểu tại buổi họp các đơn vị giúp việc Ban chỉ đạo 57.

Trên nền tảng đó, công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục mở ra những phương thức mới trong hoạt động của lực lượng Công an. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đồng chí Tuyến trực tiếp tham gia công tác tham mưu, nghiên cứu, phát triển các giải pháp như nền tảng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) tích hợp trên iHanoi; thí điểm thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát trật tự đô thị; nghiên cứu giải pháp Signet Force hướng tới số hóa, thống nhất hoạt động chỉ huy, điều hành… Bên cạnh đó là các ứng dụng góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác công an như Chat box AI, tổng đài 1900.0113; phần mềm số hoá, Chat box nội bộ, signet rà soát tin ANTT trên không gian mạng…

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua các giải thưởng trong năm 2026. Sản phẩm Cảnh sát Hà Nội thông minh cũng lọt nhóm 60 đội xuất sắc tại Vòng 2 toàn quốc cuộc thi “Data for Life”; CATP Hà Nội được ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu về chuyển đổi số trong toàn quốc. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực đổi mới, sáng tạo của toàn lực lượng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và sự phối hợp của các đơn vị.

Trong thành quả chung ấy, dấu ấn của Thượng tá Dương Minh Tuyến thể hiện ở sự chủ động nghiên cứu, tham mưu, kết nối các nguồn lực, kiên trì theo dõi, đôn đốc để những chủ trương lớn từng bước được cụ thể hóa và đi vào thực tiễn. Đó là phần việc không phải lúc nào cũng hiện diện ở tuyến đầu, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm các nhiệm vụ được kết nối, triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao.

Thượng tá Dương Minh Tuyến giới thiệu về mô hình hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, ngày 5/8/2026.

Tự tạo đam mê từ công việc mình đã chọn

Khi được hỏi điều gì tạo động lực để luôn tâm huyết với công việc, Thượng tá Dương Minh Tuyến không nói đến những điều quá lớn lao. Đồng chí cho rằng: “Công việc, nhiệm vụ nào cũng quan trọng; một khi công việc đã chọn mình thì mình phải dấn thân vì nó. Với những nhiệm vụ mới, mỗi người cần tự tìm cách tạo ra niềm đam mê cho chính mình, bởi khi thực sự say mê, hiệu quả công việc mới có thể hiện rõ”.

Đồng chí nhìn nhận chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của sự phát triển, là nhiệm vụ mà mỗi người đều phải đối mặt. Được trực tiếp tham gia vào công việc này, được góp một phần công sức trong giai đoạn quan trọng của đất nước là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm. Với đồng chí, khi đã nhận nhiệm vụ thì điều quan trọng là phải chủ động tìm hiểu, tạo động lực cho bản thân và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Thượng tá Dương Minh Tuyến trao đổi với lãnh đạo BKAV, chủ động tiếp cận tri thức, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số.

Tôi nhớ đến những câu nói mà đồng chí từng coi là phương châm làm việc từ khi còn là Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp: “Thái độ quan trọng hơn trình độ”; “Có kết quả mới có giá trị”. Những quan niệm ngắn gọn ấy phần nào thể hiện phong cách làm việc của đồng chí: Đề cao thái độ, coi trọng sự nỗ lực và luôn hướng đến hiệu quả thực chất.

Qua những lần làm việc, điều dễ cảm nhận không chỉ là tinh thần trách nhiệm hay sự tập trung cao độ, mà còn là nguồn năng lượng tích cực đồng chí lan tỏa đến những người cùng làm việc. Sự hào hứng với cái mới, tinh thần sẵn sàng tìm tòi và thái độ không ngại khó tạo nên một cách làm việc chủ động, khuyến khích mọi người cùng suy nghĩ, cùng tìm giải pháp. Với đồng chí, một nhiệm vụ mới, một “đầu việc” khó không phải là lý do để chùn bước, mà là cơ hội để mỗi người tự làm mới mình, mở rộng giới hạn và tìm ra cách làm tốt hơn.

Thượng tá Dương Minh Tuyến nhận Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026.

Có lẽ, đó cũng là điều có ý nghĩa đối với người làm công tác tham mưu: Không nhất thiết phải xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất, nhưng phải góp phần để công việc chung vận hành hiệu quả hơn; không cần nói nhiều về những gì mình đã làm, mà để kết quả thực tế trả lời.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, năm 2026, Thượng tá Dương Minh Tuyến vinh dự được thành phố Hà Nội biểu dương, trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu. Đây là sự ghi nhận đáng quý đối với những nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của đồng chí trong công việc.

Nhìn lại hành trình chuyển đổi số, đồng chí Dương Minh Tuyến cho rằng thành công không chỉ được đo bằng những nền tảng công nghệ hay phần mềm hiện đại, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy, nhận thức và năng lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận dụng vào công việc hằng ngày, trở thành phương thức làm việc và năng lực chung của toàn lực lượng. Đó cũng là điều đồng chí quan tâm khi nhìn về chặng đường phía trước: Tiếp tục học hỏi, đổi mới và cùng đồng đội tìm lời giải cho những yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an trong thời đại số.

Thượng tá Dương Minh Tuyến cùng đại diện MobiFone và đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Ninh. Sự nhiệt tình, cởi mở và tinh thần ham học hỏi giúp đồng chí tạo được sự kết nối trong quá trình phối hợp công tác.

Phía sau những nhiệm vụ bận rộn, những cuộc họp và những giờ nghiên cứu tài liệu, đồng chí còn có một điểm tựa rất đỗi bình dị là gia đình. Đồng chí chia sẻ, mọi người luôn thấu hiểu, động viên và tự hào về công việc của mình. Hai cậu con trai nhỏ mỗi khi thấy bố xuất hiện trên truyền hình lại thích thú, hào hứng khoe với họ hàng. Niềm vui giản dị ấy có lẽ cũng là nguồn động viên ấm áp, tiếp thêm sức mạnh để đồng chí vững vàng trên hành trình đã chọn.

Bởi hành trình cống hiến phía trước vẫn còn dài, với nhiều nhiệm vụ mới, nhiều yêu cầu và thách thức mới. Riêng với chuyển đổi số, công nghệ không ngừng thay đổi, những bài toán mới liên tục xuất hiện, đòi hỏi mỗi người phải tiếp tục học hỏi, đổi mới và sẵn sàng thích ứng. Trên chặng đường ấy, bên cạnh bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần dấn thân của người cán bộ, những điểm tựa tinh thần từ gia đình càng trở nên quý giá, giúp mỗi người thêm vững tâm theo đuổi công việc và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Dương Minh Tuyến tham gia trao đổi, kết nối với đại diện Google, chủ động tìm hiểu kinh nghiệm và giải pháp công nghệ, góp phần thúc đẩy hợp tác phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của Công an Thủ đô.

Từ câu chuyện của Thượng tá Dương Minh Tuyến, có thể thấy rằng điều quyết định thành công trong hành trình đổi mới không chỉ nằm ở những hệ thống thông minh hay nền tảng hiện đại, mà trước hết là con người - những người dám học hỏi, dám đổi mới và sẵn sàng nhận trách nhiệm trước những nhiệm vụ mới.

Không phải ai cũng trực tiếp đứng ở tuyến đầu hay tạo ra những thành tựu dễ dàng nhìn thấy. Nhưng ở mỗi vị trí công tác, bằng tinh thần tận tụy, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có thể góp phần vào công việc chung. Những người ngày ngày miệt mài với nhiệm vụ, âm thầm tìm tòi, đổi mới và vượt qua giới hạn của chính mình đang cùng nhau tạo nên những chuyển biến tích cực cho lực lượng Công an Thành phố, vì sự bình yên và phát triển của Thủ đô Hà Nội, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân.