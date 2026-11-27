Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2026, Chi ủy, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa dự hội nghị

Đặc biệt, trong năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 3 kỳ họp Quốc hội khóa XVI, 17 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hơn 380 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; tham mưu, phục vụ nhiều cuộc họp, hội nghị, hoạt động chỉ đạo, điều hành; thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị

Chi bộ tham mưu triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với các Văn phòng trung ương; tích cực tham mưu triển khai danh mục nhiệm vụ chuẩn hàng quý, phối hợp xây dựng hệ thống KPI và vị trí việc làm của Văn phòng Quốc hội và các nhiệm vụ tham mưu tổng hợp khác. Trong năm, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý khoảng 5.500 văn bản, ban hành hơn 2.000 công văn, báo cáo và văn bản tham mưu. Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế: việc triển khai một số nhiệm vụ có thời điểm còn gặp khó khăn, chất lượng chưa đạt như mong muốn; công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và đổi mới phương pháp làm việc cần tiếp tục được quan tâm, nâng cao hơn nữa. Nguyên nhân chủ yếu là do khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh, đột xuất, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng; một số công chức còn trẻ, kinh nghiệm xử lý công việc cần tiếp tục được tích lũy; tổ chức, nhân sự của Chi bộ có một số thay đổi.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao khối lượng công việc Quốc hội đã hoàn thành trong năm 2026, nhất là việc thể chế hóa nhanh chóng các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Đánh giá phương thức quản trị, làm việc của Quốc hội đã có rất nhiều đổi mới, các quyết sách của Quốc hội nhận được sự đồng tình của nhân dân, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, Chi bộ Vụ Tổng hợp có thể tự hào về những đóng góp của mình trong thành tựu chung đó của Quốc hội.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Lương Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị

Năm 2027 là năm chuyển động; từ năm 2028 đến năm 2030, đất nước phải tạo được bước phát triển mạnh mẽ để thực hiện các mục tiêu 100 năm. Để góp phần thực hiện các mục tiêu đó, nguyên Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mỗi cán bộ tham mưu phải có tầm nhìn dài hạn, năng lực thích ứng và trưởng thành nhanh hơn; mong mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vụ Tổng hợp phải nỗ lực hơn nữa, chủ động tích lũy kiến thức, tự đào tạo, tự rèn luyện và tự vận dụng với tư duy của một cán bộ tham mưu chiến lược, không chỉ là cán bộ hành chính. Trước sự thay đổi nhanh chóng của công việc và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cần kịp thời thích ứng, nâng cao năng lực phối hợp, xử lý công việc phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Thị Thơm trình bày báo cáo tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa bày tỏ nhất trí với Báo cáo của Chi bộ; đồng thời nhấn mạnh Vụ Tổng hợp phải xác định rõ vai trò là đơn vị tham mưu chiến lược, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ và Vụ, đặc biệt là trong lãnh đạo thực hiện công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, tham mưu xây dựng các chương trình Kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trịnh Ngọc Tuấn tại hội nghị

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị Chi bộ Vụ Tổng hợp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; nâng cao tính chuyên nghiệp; quán triệt và thực hiện nghiêm yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn thông tin mạng; đổi mới hơn nữa phương thức làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; quan tâm rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm mỗi người có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ...

Đảng viên Nguyễn Tiến Thịnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Hồ Long

Thay mặt Chi bộ Vụ Tổng hợp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Lương Thị Thu Hà tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đảng viên, đặc biệt là ý kiến của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa để hoàn thiện báo cáo tổng kết và triển khai thực hiện trong năm 2027.

Đảng viên Nguyễn Minh Tùng phát biểu tại hội nghị

Qua thảo luận, Chi bộ Vụ Tổng hợp xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng đồng chí Bùi Mai Phương được kết nạp Đảng

Chi bộ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên và sinh hoạt Chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh công tác dân vận, hoạt động đoàn thể và chuyển đổi số; đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.