Phát huy vai trò tăng ni, phật tử xây dựng văn hóa giao thông

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, việc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tạo cơ chế triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền từng bước được đổi mới, kết hợp phổ biến pháp luật với hoạt động Phật sự; tập trung vào các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Trong 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Đã xây dựng 716 mô hình phát huy hiệu quả của tăng ni, Phật tử trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó nhiều mô hình hay, hiệu quả trong công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông được các địa phương nhân rộng.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, lồng ghép trong khóa tu mùa hè, Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan và các hoạt động tôn giáo.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phối hợp với Công an cơ sở, chính quyền địa phương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khảo sát địa bàn, xây dựng phương án phân luồng, bố trí khu vực trông giữ phương tiện, giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các cơ sở thờ tự và lễ hội Phật giáo. Việc rà soát biển báo, hệ thống chiếu sáng và các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn được triển khai tại một số địa phương.

Đánh giá kết quả phối hợp, Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi công dân mà còn là hành động thực hành đạo đức Phật giáo trong đời sống hằng ngày. Khi mỗi người hiểu rằng tuân thủ quy định giao thông là bảo vệ sự sống của mình và người khác, việc chấp hành pháp luật sẽ không chỉ dừng ở nghĩa vụ mà còn trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy trong quá trình thực hiện kế hoạch phối hợp, lực lượng chức năng đã lập biên bản 413 trường hợp tăng ni, phật tử vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện hoặc chở quá số người quy định.

Giai đoạn 2026- 2030, Cục Cảnh sát giao thông sẽ nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ sở thờ tự, như “Cơ sở Phật giáo an toàn giao thông”, “Chùa văn hóa giao thông”, “Tăng ni, Phật tử tham gia giao thông văn minh, an toàn”...

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục phối hợp trong giai đoạn 2026-2030, phát huy vai trò của các chức sắc, trụ trì, tăng ni, phật tử trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các lễ hội Phật giáo, khu du lịch tâm linh... Hai đơn vị sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền tới tăng ni, phật tử, chú trọng hướng dẫn kỹ năng để an toàn khi tham gia giao thông như: Quan sát, phòng tránh điểm mù của xe tải, xe container; tránh vượt; chuyển hướng; giữ khoảng cách; đi từ đường nhánh ra đường chính và các tình huống bất ngờ...