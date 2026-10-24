Phát huy vai trò, sức mạnh từ các điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng (3 kỳ)
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Phan Nguyễn Hoàng Kha
Đơn vị: Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng
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Kỳ 1: Từ phong trào thi đua đến các giá trị được khẳng định
Kỳ 2: Những “hạt giống” từ thực tiễn công tác
Kỳ cuối: Để mỗi phần thưởng trở thành một điểm khởi đầu
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phat-huy-vai-tro-suc-manh-tu-cac-dien-hinh-tien-tien-trong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-3-ky-470998.html