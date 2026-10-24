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Phát huy vai trò, sức mạnh từ các điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng (3 kỳ)

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Phan Nguyễn Hoàng Kha

Đơn vị: Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng

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Kỳ 1: Từ phong trào thi đua đến các giá trị được khẳng định

Kỳ 2: Những “hạt giống” từ thực tiễn công tác

Kỳ cuối: Để mỗi phần thưởng trở thành một điểm khởi đầu

Phan Nguyễn Hoàng Kha

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phat-huy-vai-tro-suc-manh-tu-cac-dien-hinh-tien-tien-trong-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-3-ky-470998.html