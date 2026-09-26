Phát huy vai trò SCIC trong dẫn dắt và khơi thông nguồn lực phát triển

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 20 năm hoạt động SCIC - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Chiều nay (26/9), tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 20 năm hoạt động (2006-2026) với chủ đề "Nguồn lực quốc gia - Kết nối toàn cầu". Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã dự buổi lễ.

SCIC có vốn chủ sở hữu trên 70.000 tỷ đồng

Ôn lại dấu ấn của hai thập kỷ hoạt động SCIC, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết, sau 20 năm hoạt động, SCIC đã để lại dấu ấn rõ nét trong quá trình đổi mới phương thức quản lý và kinh doanh vốn nhà nước, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang đầu tư, kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường.

Đến hết tháng 6/2026, SCIC đạt lợi nhuận trước thuế lũy kế 121.138 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 111.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 70.000 tỷ đồng. Tổng công ty cũng đã chuyển nhượng vốn tại 1.070 doanh nghiệp, thu về gần 56.000 tỷ đồng, gấp 4,1 lần giá vốn, góp phần quan trọng vào tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phân bổ lại nguồn lực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng SCIC - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Đồng thời, SCIC đã giải ngân hơn 64.000 tỷ đồng cho các cơ hội đầu tư mới, thiết lập quan hệ với hơn 40 tổ chức tài chính và quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới, từng bước khẳng định vai trò của một định chế đầu tư vốn nhà nước chuyên nghiệp.

"Nguồn vốn, kinh nghiệm đầu tư, năng lực quản trị và mạng lưới đối tác được tích lũy qua hai thập kỷ là nền tảng quan trọng để SCIC thực hiện định hướng đó", ông Nguyễn Chí Thành nêu rõ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, cách đây 20 năm, việc thành lập SCIC là một quyết định đổi mới quan trọng trong tiến trình sắp xếp và cải cách phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

"Lần đầu tiên, một tổ chức kinh tế chuyên trách của nhà nước được giao tiếp nhận, thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, cơ cấu lại đầu tư và kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu.

Đây là bước đi cụ thể nhằm từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị vốn và tài sản nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Theo Phó Thủ tướng, 20 năm là một chặng đường cho thấy sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của tập thể các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động Tổng công ty. Từ những ngày đầu mới thành lập với nhiệm vụ vừa xây dựng bộ máy, vừa xây dựng cơ chế hoạt động trong điều kiện chưa có nhiều tiền lệ, SCIC đã từng bước hoàn thiện mô hình, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vai trò là một tổ chức kinh tế quan trọng của nhà nước trong đầu tư, kinh doanh vốn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, từ quy mô vốn ban đầu còn khiêm tốn, đến nay, Tổng công ty đã quản lý một danh mục đầu tư với giá trị vốn nhà nước không ngừng gia tăng - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Từ quy mô vốn ban đầu còn khiêm tốn, đến nay, Tổng công ty đã quản lý một danh mục đầu tư với giá trị vốn nhà nước không ngừng gia tăng.

Hoạt động đầu tư kinh doanh vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước qua từng năm, từng giai đoạn.

Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò tiếp nhận, tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Đồng thời, từng bước mở rộng sang các hoạt động đầu tư mới, đầu tư qua các ngành, lĩnh vực then chốt, tạo động lực và sức lan tỏa cho nền kinh tế.

Công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính được chú trọng và ngày càng tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc SCIC được trao Huân chương Lao động hạng Nhất ngày hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của Tổng công ty trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là niềm vinh dự chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động của Tổng công ty.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Tổng công ty đã đạt được trong 20 năm qua.

Tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Phó Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm xuyên suốt là nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhu cầu nguồn lực cho kết cấu hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành, lĩnh vực then chốt là rất lớn. Trong bối cảnh đó, vốn và tài sản nhà nước phải được quản trị tập trung hơn, đầu tư chuyên nghiệp hơn và thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường, thu hút các nguồn lực xã hội.

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Kết luận 18 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp nhà nước: Cần đổi mới mạnh mẽ, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn dắt của nền kinh tế và nhu cầu đánh giá, tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động của Tổng công ty theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia.

Đây không chỉ là yêu cầu cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mà còn là yêu cầu tự thân của Tổng công ty, là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị SCIC tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1505 gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, theo tinh thần Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương.

Ưu tiên bố trí, huy động và giải ngân nguồn vốn vào các dự án, chương trình trọng điểm quốc gia, các động lực tăng trưởng mới. Phát huy vai trò là kênh dẫn vốn nhà nước hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, kích hoạt đầu tư xã hội, cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Hai là khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động theo hướng Quỹ đầu tư quốc gia với chức năng đầu tư, kinh doanh vốn linh hoạt, hiệu quả. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh để Tổng công ty có thể chủ động, sáng tạo trong hoạt động đầu tư theo nguyên tắc thị trường, không bị bó buộc bởi tư duy quản lý hành chính.

Ba là xây dựng và áp dụng mô hình quản trị tài chính tiên tiến, quản trị rủi ro hiện đại, minh bạch gắn với chuẩn mực báo cáo tài chính và công bố thông tin quốc tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý danh mục đầu tư, phân tích và ra quyết định đầu tư.

Bốn là mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực chiến lược, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực có tính lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Đồng thời nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư với các quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

Năm là chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia tài chính, đầu tư giỏi, có tầm nhìn và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu hoạt động của một quỹ đầu tư quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế.

Sáu là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng công ty.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty phát triển đúng hướng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

"20 năm qua là hành trình SCIC xây dựng nền tảng và khẳng định vị thế. Chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu cao hơn, nhưng cũng mở ra cơ hội để Tổng công ty tiếp nối và nâng tầm sứ mệnh của mình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng đổi mới và với những kinh nghiệm đã được tích lũy, SCIC sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng SCIC và trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì tặng các đồng chí lãnh đạo SCIC.