Phát huy vai trò quỹ hỗ trợ nông dân

Thêm vốn, mở rộng sản xuất

Tại ấp Phước Hậu, xã Phước Long, Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá, ếch kết hợp trồng lúa có hơn 20 thành viên. Tham gia tổ hội, các hộ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiếp cận nguồn vốn phát triển mô hình.

Ðược quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ 20 triệu đồng, ông Trịnh Hoàng Ðức đầu tư con giống, thức ăn và các vật dụng phục vụ nuôi ếch. Sau khoảng 2,5 tháng, ếch có thể xuất bán. Từ quy mô ban đầu, gia đình ông nâng đàn nuôi lên hơn 2.000 con. Việc tận dụng cá phi, ốc làm thức ăn cũng giúp giảm chi phí chăn nuôi.

Ông Ðỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Cà Mau (thứ hai từ phải sang), kiểm tra thực tế mô hình nuôi le le được thực hiện nhờ nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Vĩnh Phước.

Ông Ðức cho biết, nguồn vốn hỗ trợ giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư con giống, mở rộng mô hình. Trong quá trình nuôi, gia đình tích luỹ kinh nghiệm, tận dụng nguồn thức ăn có sẵn để tiết kiệm chi phí.

Tại khóm Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm, Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng màu thành lập đầu năm 2026, với 30 thành viên. Sau mỗi vụ dưa hấu trái vụ, nhiều hộ chuyển sang trồng bắp, tận dụng đất sản xuất, tạo thêm thu nhập. Các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm chọn giống, chăm sóc cây trồng, nâng cao hiệu quả canh tác.

Chị Lê Thị Thuỳ Dung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân Phường Lý Văn Lâm, cho biết, qua nắm bắt nhu cầu của tổ hội, Hội đề xuất Hội Nông dân tỉnh xem xét hỗ trợ vốn để các thành viên có điều kiện đầu tư cây giống, vật tư và chi phí sản xuất. Ðến nay, tổ hội có 1 dự án được hỗ trợ 400 triệu đồng, tạo điều kiện cho 7 hội viên phát triển sản xuất.

Ông Trần Minh Hoàng, tổ viên tổ hội, cho biết, nguồn vốn giúp gia đình chủ động hơn trong đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt trong tổ hội giúp các hộ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và tìm cách nâng cao năng suất cây trồng.

Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, ông Trịnh Hoàng Ðức, xã Phước Long, đầu tư con giống, thức ăn và các vật dụng phục vụ nuôi ếch.

Theo ông Lâm Văn Ðảm, Tổ trưởng Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng màu khóm Bào Sơn, tổ hội vận động hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất.

Từ thực tế các mô hình cho thấy, khi được hỗ trợ nguồn vốn kịp thời, nông dân có thêm điều kiện phát huy lợi thế sẵn có, lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp với khả năng của gia đình. Ðặc biệt, việc triển khai vốn thông qua tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp còn tạo môi trường để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và từng bước hình thành mối liên kết trong sản xuất.

Gắn vốn vay với liên kết sản xuất

Từ đầu năm đến tháng 9/2026, quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau giải ngân 48,5 tỷ đồng cho 116 dự án, giúp gần 1.130 hộ nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Kết quả này cho thấy vai trò của nguồn vốn hỗ trợ trong việc tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước mở rộng các mô hình sản xuất.

Ông Ðỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân. Trong đó, ưu tiên giải ngân cho các dự án phát triển sản xuất thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội và tổ hội nghề nghiệp, giúp nông dân tăng cường liên kết, từng bước xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Việc triển khai vốn quỹ hỗ trợ nông dân thông qua tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và từng bước hình thành mối liên kết trong sản xuất. (Trong ảnh: Nông dân trong Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng màu khóm Bào Sơn thu hoạch bắp).

Cùng với việc lựa chọn dự án phù hợp, công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Vai trò của tổ chức hội trong hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ hội viên xây dựng phương án sản xuất, kết nối các hộ cùng ngành nghề cũng cần được phát huy, giúp các mô hình hoạt động ổn định và nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực cho kinh tế hộ mà còn hướng đến đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, thúc đẩy kinh tế tập thể và tăng cường liên kết giữa các hội viên. Ðây là giải pháp thiết thực để Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.