Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, các đại biểu cán bộ, hội viên phụ nữ tập trung trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ cho phụ nữ trong khởi nghiệp, lập nghiệp...

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thúc đẩy phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở trong tiến trình phát triển chung của thành phố và nâng cao chất lượng sống của người dân. TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội... Trong đó, phụ nữ vừa là đối tượng được thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TP Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tổng hợp các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, gửi các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đồng thời, phối hợp theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị. Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố luôn xác định nhiệm vụ phát huy vai trò công tác hội phụ nữ và phong trào phụ nữ nói chung ngày càng thực chất, có chiều sâu và bền vững.

Trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định - TP Hồ Chí Minh tặng 2 cá nhân phụ nữ tiêu biểu.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định - TP Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2026. Giải thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp tiêu biểu, bền bỉ của các cán bộ hội trong công tác vận động phụ nữ, tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động hội và xây dựng tổ chức hội phụ nữ ngày càng vững mạnh.