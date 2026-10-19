Phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN tỉnh góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Phát huy tiếng nói của phụ nữ

12 cuộc đối thoại chính sách cấp xã tại các địa bàn có thôn đặc biệt khó khăn được Hội LHPN tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội LHPN cơ sở tổ chức trong “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026 vừa qua đã trở thành cầu nối thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ ngay từ cơ sở.

Theo bà Nguyễn Thị Trà Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, “Tháng nghe phụ nữ nói” không chỉ là một đợt cao điểm tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mà là cam kết nhất quán của tổ chức hội trong việc đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giúp cán bộ hội và chính quyền cơ sở lắng nghe tiếng nói chân thực nhất từ thực tiễn đời sống.

Tại các diễn đàn đối thoại, không khí dân chủ, cởi mở đã khơi dậy tinh thần chủ động của hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng yếu thế. Trong đó, vấn đề phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế và kết nối thị trường nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Hội LHPN các cấp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp căn cơ nhằm tạo việc làm ổn định cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân và phụ nữ khuyết tật; tăng cường tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi lồng ghép đào tạo nghề ngắn hạn với đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 của Lâm Đồng... Cùng với đó, nhiều phụ nữ cũng quan tâm đến lĩnh vực môi trường và chất lượng sống, công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em...

“Tại các cuộc đối thoại, trách nhiệm và tính giải trình công khai, minh bạch của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội LHPN các cấp được thể hiện rõ. 100% ý kiến, kiến nghị chính đáng của hội viên, phụ nữ được tiếp thu, phân loại và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng, đúng thời hạn, dứt khoát không để xảy ra tình trạng lắng nghe xong rồi để đó.

Đó là bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: chuyển từ phương thức “tuyên truyền một chiều” sang “lắng nghe đa chiều - tương tác thực chất - đồng hành giải quyết”, bà Nguyễn Thị Trà Linh khẳng định.

Giám sát, phản biện xã hội thực chất, có trọng tâm

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Trà Linh thông tin thêm, hội xác định công tác giám sát, phản biện xã hội phải thực chất, chọn đúng nội dung, chủ đề, đúng đối tượng, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới.

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 6 cuộc giám sát đối với UBND các xã: Phúc Thọ Lâm Hà; Đam Rông 1; Nam Đà; Đắk Sắk; Hàm Thuận; Hàm Liêm. Qua giám sát cho thấy, các địa phương đã chủ động ban hành chương trình, kế hoạch phối hợp giữa UBND xã với Hội LHPN xã và lồng ghép triển khai thực hiện các nội dung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

UBND các cấp thường xuyên mời Hội LHPN tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; nhiều ý kiến của hội được tiếp thu, bổ sung trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương quan tâm hỗ trợ điều kiện hoạt động, cơ sở vật chất, lồng ghép các nguồn lực để Hội LHPN triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với công tác phản biện xã hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản do các sở, ban, ngành của tỉnh lấy ý kiến theo quy định. Nội dung góp ý, phản biện tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến bình đẳng giới; chính sách đối với phụ nữ, trẻ em; an sinh xã hội; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác gia đình; công tác phụ nữ và các chương trình, đề án, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Huỳnh Thúc Kháng

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tham gia góp ý, phản biện đối với 52 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành. Nhiều ý kiến được các cơ quan chủ trì nghiên cứu, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi và sự phù hợp của các dự thảo văn bản trước khi ban hành.

Qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, những đề xuất, kiến nghị của Hội LHPN đã được các sở, ban, ngành tiếp thu, điều chỉnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Qua đó, phát huy tiếng nói của phụ nữ trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng gần dân, sát thực tiễn.