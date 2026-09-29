Phát huy vai trò nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố nhấn mạnh: Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và CĐS quốc gia xác định KHCN, ĐMST và CĐS là nền tảng quan trọng để đất nước bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong tiến trình đó, đội ngũ nữ trí thức có vai trò ngày càng quan trọng. Thực tế cho thấy, nhiều nữ trí thức đã có những đóng góp thiết thực trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, quản lý, sản xuất, kinh doanh, ĐMST và CĐS. Nhiều công trình, sáng kiến đã được ứng dụng, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiềm năng của đội ngũ nữ trí thức còn rất lớn. Vì vậy, cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để nữ trí thức nghiên cứu, sáng tạo, kết nối, chuyển giao và đưa các kết quả khoa học vào thực tiễn.

Nhà giáo Ưu tú, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố điều hành hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Vì lẽ đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Phát huy vai trò nữ trí thức trong nghiên cứu KHCN, CĐS, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển bền vững.

Hội thảo là diễn đàn để các nữ trí thức chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp và tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, nghề nghiệp. Qua đó, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, góp phần đưa KHCN, ĐMST và CĐS trở thành động lực phát triển, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố, địa phương, các trường trên địa bàn thành phố đã tập trung đánh giá thực trạng đội ngũ nữ trí thức; chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình và sáng kiến tiêu biểu; phân tích những khó khăn, rào cản trong nghiên cứu khoa học, ĐMST, CĐS. Đồng thời, các ý kiến tại hội thảo cũng đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách có tính khả thi nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Hội thảo còn ghi nhận nhiều ý kiến có giá trị khoa học và thực tiễn xoay quanh việc đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và tôn vinh nữ trí thức. Bên cạnh đó là xây dựng cơ sở dữ liệu số về đội ngũ trí thức, nữ trí thức; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực số và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ…

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hoàng Thị Bích Hằng khẳng định: Các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố mong muốn đội ngũ trí thức nói chung, nữ trí thức nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tự hoàn thiện, làm chủ KHCN tiên tiến, tích cực tham gia CĐS và ĐMST.