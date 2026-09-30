Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an thừa uỷ quyền lãnh đạo Bộ chủ trì, chỉ đạo hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đại biểu trong và ngoài lực lượng Công an, đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an nhấn mạnh, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển có ý nghĩa chiến lược, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng xã hội trong giai đoạn mới.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hải, 5 thành tố “kỷ cương - an toàn - văn minh - hài hòa - phát triển” có quan hệ hữu cơ, trong đó kỷ cương là nền tảng, an toàn là điều kiện, văn minh là chuẩn mực, hài hòa là yêu cầu xuyên suốt và phát triển là mục tiêu, động lực, kết quả tổng hợp. Cốt lõi là bảo đảm an ninh con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và để người dân được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Lý luận Công an, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an phát biểu tại hội thảo.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, lấy văn hóa làm nền tảng, pháp luật làm trụ cột, kỷ cương làm sức mạnh; đồng thời phát huy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh không gian xã hội ngày càng mở rộng sang môi trường số, kéo theo nhiều nguy cơ, thách thức mới.

Các đại biểu tham dự và có nhiều tham luận đóng góp tại hội thảo.

Đối với lực lượng CAND, yêu cầu này gắn trực tiếp với chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ phương thức thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò “nòng cốt, gương mẫu, đi đầu” trước hết là nâng cao năng lực tham mưu chiến lược; chủ động phòng ngừa, nhận diện và quản trị nguy cơ, rủi ro; tăng cường hướng dẫn, phối hợp liên ngành; giữ vững an ninh, trật tự, tạo dựng môi trường an toàn, ổn định cho phát triển.

Cùng với đó, lực lượng Công an phải gương mẫu về kỷ luật, liêm chính, văn hóa và tinh thần phục vụ nhân dân; đi đầu trong ứng dụng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước về an ninh, trật tự.

Tham dự hội thảo có các đại biểu trong và ngoài lực lượng Công an, đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Hải cho rằng, hội thảo cần tập trung chuyển hóa những định hướng của Nghị quyết số 18 thành nhận thức thống nhất, trách nhiệm cụ thể, chương trình hành động và những mô hình có thể kiểm chứng, tổng kết, chuẩn hóa, nhân rộng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; hướng dẫn, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự, kiến tạo môi trường an toàn, văn minh cho phát triển. Các tham luận cũng đề cập yêu cầu xây dựng lực lượng Công an kỷ luật, liêm chính, văn hóa, tận tụy phục vụ nhân dân; đi đầu trong chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đổi mới quản trị quốc gia.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham luận tại hội thảo.

Nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Các tham luận tiêu biểu đề cập những vấn đề cụ thể như đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết; kinh nghiệm xây dựng mô hình xã, phường tại Hà Nội; vai trò của quốc phòng tại khu vực biên giới, biển, đảo; phát triển Chính phủ số, Chính phủ thông minh; kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; hợp tác quốc tế phòng, chống các thách thức xuyên quốc gia; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Công an các địa phương trong tham mưu, hướng dẫn, phối hợp và tổ chức thực hiện Nghị quyết, qua đó góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng Vũ Thanh Chương khẳng định, hội thảo khoa học cấp Bộ “Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an.

Hội thảo diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển vừa được ban hành và đang được cụ thể hóa. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhận thức đúng tinh thần Nghị quyết, mà quan trọng hơn là làm rõ trách nhiệm, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm để lực lượng CAND thực sự phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Qua nghiên cứu 145 báo cáo khoa học trong Kỷ yếu cùng các tham luận, ý kiến trao đổi, hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi: CAND phải làm gì và làm như thế nào để phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu chiến lược, hướng dẫn, phối hợp và bảo đảm an ninh, trật tự; gương mẫu trong xây dựng lực lượng, văn hóa thượng tôn pháp luật, kỷ luật, liêm chính, phục vụ nhân dân; đi đầu trong đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số; đồng thời lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Trung tướng Vũ Thanh Chương nhấn mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự phải gắn với phát triển, chuyển mạnh từ tư duy xử lý sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời xây dựng nền quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.