Dự buổi Lễ có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Cách đây 80 năm, ngày 23/11/1946, tại đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc TP. Hà Nội), Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức trọng thể, đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam, tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội.

Phát huy truyền thống nhân ái, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên với hơn 50 năm xây dựng và phát triển luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, đưa các hoạt động nhân đạo đến với người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Giai đoạn 2022-2026, Hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, thăm hỏi, cứu trợ trên 634.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 434 tỷ đồng.

Cùng với việc huy động nguồn lực hỗ trợ các đối tượng yếu thế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.

Các hoạt động ngày càng hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng và những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng phát biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Duy Hoàng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp quan trọng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhân đạo theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, bền vững, lấy người thụ hưởng làm trung tâm; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nguồn lực xã hội, xây dựng cộng đồng nhân ái...

Trao biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu.

Tại buổi Lễ, 110 tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được tuyên dương, trao biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ.