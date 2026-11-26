Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Hội nghị cấp cao hợp tác CLMV-12 có chủ đề: “Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam-Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung”; Hội nghị cấp cao ACMECS-11 có chủ đề: “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì họp báo quốc tế giới thiệu Hội nghị cấp cao hợp tác CLMV-12 và Hội nghị cấp cao ACMECS-11.

Diễn ra vào ngày 28-11 tại Hà Nội, tại các hội nghị cấp cao lần này, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng Mê Công trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến kết nối về môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người, qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng Mê Công. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đông đảo đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, phóng viên quốc tế và trong nước tham dự họp báo.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ hai cơ chế này để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức hiện nay, như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mê Công,... qua đó đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực; trao đổi về tăng cường gắn kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng với ASEAN, với các đối tác phát triển, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, qua đó tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến và các chương trình hợp tác, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của các nước thành viên, các nước tiểu vùng Mê Công, với tinh thần đóng góp hết sức trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà, hai hội nghị tới đây sẽ thành công tốt đẹp và thực sự tạo ra những chuyển biến thực chất trong cơ chế hợp tác tiểu vùng này, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị giữa các nước Mê Công, đóng góp thực sự vào sự phát triển của các quốc gia tiểu vùng Mê Công và của Cộng đồng ASEAN", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ.