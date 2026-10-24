Phát huy vai trò nòng cốt của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai Nguyễn Trọng Trí chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Cường

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018 và Thông tư liên tịch số 29/2025 về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng (giai đoạn từ 1-7-2025 đến 1-7-2026); đồng thời thảo luận cơ chế phối hợp giữa ngành Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương và các đoàn thể trong tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng yếu thế, đặc biệt là nạn nhân bạo lực gia đình (BLGĐ).

Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh vai trò trung tâm, nòng cốt của trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đồng Nai. Thời gian qua, trung tâm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng như Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), Công an, Tòa án và chính quyền địa phương để kịp thời cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Đáng chú ý, báo cáo từ VKSND khu vực 11 cho thấy mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với Trung tâm TGPL nhà nước thành phố được duy trì nhịp nhàng. 100% vụ việc có đối tượng thuộc diện TGPL đều được ghi nhận, thông báo kịp thời sang trung tâm. Việc cấp thông báo người bào chữa/bảo vệ quyền lợi hợp pháp được thực hiện nhanh chóng (không quá 24 giờ). Việc niêm yết bảng thông tin, đặt hộp tin và công khai số điện thoại đường dây nóng của trung tâm tại các phòng tiếp công dân giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí.

Bà Phan Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đồng Nai ghi nhận công tác phối hợp với các cơ quan khu vực 11. Ảnh: Viết Cường

Trong công tác phòng, chống BLGĐ, Trung tâm TGPL Nhà nước đóng vai trò then chốt khi lồng ghép tuyên truyền bình đẳng giới, tư vấn giải quyết các tranh chấp hôn nhân - gia đình, nuôi con, chia tài sản, đồng thời trực tiếp cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi bị xâm hại, ngược đãi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai ghi nhận sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên ngành với Trung tâm TGPL nhà nước thành phố. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa mã QR tra cứu thông tin TGPL tại các cơ quan tố tụng; nghiên cứu xây dựng phần mềm, ứng dụng kết nối liên thông giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL nhà nước để rút ngắn thời gian gửi phiếu thông báo và cử người thực hiện TGPL. Ngoài ra, tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng tiếp xúc, làm việc với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, nạn nhân BLGĐ, người cao tuổi) cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý.