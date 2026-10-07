Phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 KTNN, chủ trì phiên họp. Ảnh: M. Thúy

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo 35 KTNN và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 KTNN Nguyễn Lương Thuyết báo cáo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 9 tháng năm 2026 và việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 KTNN Nguyễn Lương Thuyết báo cáo tại phiên họp. Ảnh: M. Thúy

Theo báo cáo, các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo 35 KTNN triển khai bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quốc hội. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 KTNN đã kịp thời tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan báo chí KTNN đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực về các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của đất nước và của KTNN.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng các tuyến bài tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ KTNN và các tổ chức đảng trực thuộc. Ban Chỉ đạo cũng tham mưu Đảng ủy KTNN tổ chức triển khai Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Nguyễn Thị Quỳnh Minh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: M. Thúy

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân công; rà soát những nội dung cần triển khai trong thời gian tới, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 KTNN thời gian qua.

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 KTNN đề nghị các thành viên bám sát kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện đúng quy định; đồng thời tiếp tục nâng cao tính chủ động trong nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: M. Thúy

Nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 KTNN trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn và xử lý thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo 35 KTNN thảo luận, cho ý kiến về đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban Chỉ đạo, bảo đảm triển khai nhiệm vụ tập trung, thống nhất./.