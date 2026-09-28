Phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm ANTT trong xây dựng mô hình 'xã, phường Xã hội chủ nghĩa'

Đây không chỉ là bước cụ thể hóa chủ trương lớn của Thành phố mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Thủ đô trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, kỷ cương để xây dựng các địa bàn phát triển toàn diện, hiện đại và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chiều ngày 8/9/2026, tại trụ sở CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tiến độ xây dựng Công an xã, phường, đặc khu kiểu mẫu về ANTT

Bảo đảm an ninh, trật tự là nền tảng của mô hình phát triển mới

Chương trình hành động xác định rõ mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô đủ năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong quá trình xây dựng, triển khai mô hình “xã, phường Xã hội chủ nghĩa”; góp phần hình thành các địa bàn kỷ cương, an toàn, văn minh, hiện đại, hài hòa và phát triển. Trong đó, mô hình quản trị ANTT ở cơ sở được định hướng theo hướng “có dữ liệu, có công nghệ, có lực lượng, có sự tham gia của Nhân dân, có tiêu chí đo lường và có khả năng nhân rộng”.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn - Phó Trưởng phòng Tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về ANTT tại hội nghị ngày 8/9

Đảng ủy CATP Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng thống nhất nhận thức, xác định công tác bảo đảm ANTT là hợp phần xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình “xã, phường Xã hội chủ nghĩa”; gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xây dựng Công an xã, phường là trung tâm quản trị ANTT tại cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình hành động là tiếp tục xây dựng Công an xã, phường vững mạnh, đủ năng lực quản trị địa bàn, quản trị nguy cơ, nắm chắc tình hình từ và chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp về ANTT từ sớm, từ xa. Công an xã, phường được xác định là trung tâm quản trị ANTT tại địa bàn, là lực lượng tuyến đầu trong tiếp nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân ngay từ cơ sở.

Ngày 26/8, đại diện Ban Chỉ huy Công an xã Phúc Thịnh báo cáo tại chương trình tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Thư Lâm – Phúc Thịnh – Sóc Sơn

Theo đó, phương châm công tác tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; lấy hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và mức độ hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị ANTT bằng dữ liệu và công nghệ

Sáng 02/9/2026, hòa chung không khí phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt 03 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số trọng điểm phục vụ Nhân dân

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, CATP Hà Nội xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng nâng cao hiệu quả quản trị ANTT. Chương trình hành động đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% Công an xã, phường thực hiện quản trị địa bàn, hồ sơ công việc, thống kê và báo cáo trên nền tảng số; từng bước hình thành mô hình Công an xã, phường số. Đồng thời, các địa bàn thí điểm như Phúc Thịnh và Thư Lâm sẽ hình thành Trung tâm giám sát ANTT trên nền tảng IOC, kết nối với hệ thống điều hành của Thành phố theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm báo cáo tại hội nghị ngày 8/9

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư, VNeID, camera giám sát, bản đồ số và các nền tảng dùng chung; nghiên cứu thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu, cảnh báo nguy cơ, hỗ trợ chỉ huy, điều hành, bảo đảm nguyên tắc con người kiểm chứng và chịu trách nhiệm trong mọi quyết định.

Lấy sự bình yên và hài lòng của Nhân dân làm thước đo

Chương trình hành động cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “trật tự tự thân”, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, phát hiện, phản ánh và giải quyết các vấn đề ANTT ngay từ cơ sở.

Ngày 8/9/2026, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhấn mạnh: Kết quả triển khai phải được thể hiện rõ tại các buổi làm việc sau, lượng hóa bằng các sản phẩm, công việc có thể kiểm đếm được, không dừng ở báo cáo hay kế hoạch

Trước đó, ngày 8/9/2026, tại buổi làm việc với các địa phương triển khai thí điểm mô hình “xã, phường Xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể, có thể kiểm đếm được; không dừng lại ở báo cáo hay kế hoạch.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong Chương trình hành động của Đảng ủy CATP Hà Nội nhằm bảo đảm mọi nhiệm vụ, giải pháp đều hướng tới hiệu quả thực chất, lấy cuộc sống bình yên, an toàn và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất của công tác bảo đảm ANTT.