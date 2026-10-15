Phát huy vai trò Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Trung trong thúc đẩy hợp tác nghị viện
Sáng 13/10, tại thủ đô Bắc Kinh, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Trung đã làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Dân tộc của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Ba Âm Triều Lỗ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phat-huy-vai-tro-nhom-nghi-si-huu-nghi-viet-trung-trong-thuc-day-hop-tac-nghi-vien-10433989.html