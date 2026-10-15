Phát huy vai trò Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Trung trong thúc đẩy hợp tác nghị viện

Sau sắp xếp các bản, xã Mường Giôn còn 15 bản, giảm 8 bản so với trước. Địa bàn rộng hơn, số lượng đảng viên ở một số chi bộ tăng, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo ở cơ sở. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ bản để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.