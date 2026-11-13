Phát huy vai trò Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đón Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn Đại sứ Ito Naoki cùng các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ, góp phần tổ chức thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa qua.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, những kết quả đạt được, đặc biệt là các văn kiện hợp tác được ký kết đã tạo nền tảng và động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, hướng tới những mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đề nghị Đại sứ Ito Naoki phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan thúc đẩy các chuyến thăm Việt Nam và các địa phương Việt Nam của lãnh đạo, nghị sĩ chủ chốt Nhật Bản trong năm 2027; qua đó duy trì truyền thống, phát huy vai trò của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đồng thời, tăng cường giao lưu nghị sĩ với hình thức linh hoạt, nội dung thiết thực; tổ chức các tọa đàm chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của Quốc hội, quản trị địa phương, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng suất và đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị hai bên hiện thực hóa các nội dung trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản theo hướng bình đẳng, cùng có lợi, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của mỗi nước. Trong đó, chú trọng thúc đẩy các dự án ODA thế hệ mới và các dự án đầu tư trong những lĩnh vực chiến lược như phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đề nghị sớm triển khai hiệu quả các văn kiện được ký kết giữa cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn hợp tác công tư về kinh tế và khoa học, công nghệ trong khuôn khổ chuyến thăm vừa qua; chú trọng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường hàm lượng khoa học, công nghệ trong các dự án hợp tác.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đề nghị phía Nhật Bản phối hợp triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; thúc đẩy tổ chức Năm Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027 - 2028; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận liên quan đến thông báo, tiếp xúc lãnh sự.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác địa phương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề cập, hai bên phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ ba; tăng cường các hoạt động trao đổi, kết nối, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; phía Nhật Bản sẵn sàng phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả hợp tác đã đạt được. Đại sứ Ito Naoki bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu nghị sĩ, tổ chức các hội thảo chuyên đề và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của hai Quốc hội.

Về kinh tế, Nhật Bản quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược, khí hóa lỏng, dự trữ năng lượng và nông nghiệp; phát huy vai trò của doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư. Trong lĩnh vực du lịch, Đại sứ đề xuất hai nước hướng tới mục tiêu trao đổi 2 triệu lượt khách du lịch, tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại.

Đối với Trường Đại học Việt Nhật, Đại sứ mong muốn sớm hoàn thiện cơ chế quản trị, triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực. Về đề xuất hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với địa phương Nhật Bản và tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào, Đại sứ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

*Trước đó, chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị lần thứ nhất Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại Hội nghị, các thành viên Nhóm đã nghe báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khóa XV; tình hình quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; phương hướng hoạt động của Nhóm khóa XVI, chương trình hoạt động cuối năm 2026 và năm 2027. Các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, nhất là thông qua kênh hợp tác nghị viện và các tổ chức hữu nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp với độ tin cậy chính trị cao. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tạo động lực mới, mở ra những định hướng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khoá XVI phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Để phát huy hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản dự kiến phân công các thành viên thành ba nhóm công tác, tập trung vào các lĩnh vực: chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và nghị viện; kinh tế, tài chính, thương mại và đầu tư; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các thành viên nghiên cứu kỹ Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản, cụ thể hóa những định hướng hợp tác cấp cao thành các chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với lĩnh vực được phân công; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc nghị sĩ và hợp tác giữa các tổ chức, địa phương hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.