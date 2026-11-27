Nhân Ngày Phòng, chống hàng giả - hàng nhái (29/11), hôm qua (26/11), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc “Không gian trưng bày hàng thật - hàng giả”. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng với các hình ảnh thật - giả để người tiêu dùng đối chiếu. Trong đó có các thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm như Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino; các sản phẩm máy tính, đồng hồ Casio, dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda và gia vị Acecook. Đặc biệt, tối 26/11, lần đầu tiên nội dung hướng dẫn phân biệt hàng thật - hàng giả được triển khai trên sóng livestream, cùng hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Theo Cục trưởng Cục TTTN Trần Hữu Linh, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật - hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Ông Trần Hữu Linh khẳng định, phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng” - Cục trưởng Trần Hữu Linh nói.

Xuất hiện tại gian trưng bày hàng thật - giả của máy tính Casio, bà Phạm Thị Bích Thủy - Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP XNK Bình Tây (đơn vị phân phối độc quyền của Casio tại Việt Nam) cho biết, hiện máy tính Casio được làm giả rất nhiều và có thể gây ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Do đó, đơn vị phân phối của Casio mong muốn các vị phụ huynh có thêm các dấu hiệu để nhận biết hàng chính hãng. Theo đó, bên cạnh tem phụ, máy tính Casio chính hãng nhìn nghiêng sẽ thấy dòng chữ Casio in chìm. Nếu chiếu bằng tia laze nghiêng qua tờ giấy trắng sẽ thấy hiện lên chữ OK trên tờ giấy và nhìn bằng cảm quan, máy hàng thật sẽ sắc nét hơn.

Theo Cục TTTN, Cục cũng đã có nhiều hợp tác với Nhật Bản trong vấn đề hàng giả, hàng nhái. Bà Murayama Miho - Phó Trưởng Văn phòng Hỗ trợ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, Ban Hợp tác quốc tế của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản cho biết, để đối phó với những thủ đoạn ngày càng tinh vi trong việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, việc ứng dụng công nghệ số và các phương pháp xác định thật - giả là không thể thiếu. “Bên cạnh đó, nếu không có sự thay đổi nhận thức từ phía người tiêu dùng, tức phía cầu, thì rất khó loại bỏ hàng giả tận gốc” - bà Murayama Miho nói.

Theo bà Murayama Miho, để triển khai đồng bộ, cân đối và gắn kết cả ba nhóm giải pháp (gồm tăng cường cơ chế thực thi, ứng dụng công nghệ và thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng) là “chìa khóa” để nâng cao hiệu quả chống hàng giả. Trong đó, các hoạt động dành cho người tiêu dùng được thực hiện thường xuyên liên tục. Một bài học từ kinh nghiệm Nhật Bản là không thể giải quyết vấn đề hàng giả chỉ bằng nỗ lực riêng lẻ của cơ quan quản lý hoặc của từng doanh nghiệp. Bà Murayama Miho khẳng định, chính lựa chọn sáng suốt của mỗi người - “không mua, không sử dụng hàng giả” và “chọn hàng chính hãng” - là động lực tạo dựng một thị trường lành mạnh trong tương lai, ở đó hàng giả, hàng nhái không còn cơ hội để xuất hiện.