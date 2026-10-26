Phát huy vai trò người đứng đầu trong giải quyết việc khó

Ảnh minh họa: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai mô hình “Ngày thứ 7 không hẹn”. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trong đó, vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định, nhất là ở khả năng trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn, xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực phát triển địa phương.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải tiên phong đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, có tính đột phá; sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, đối thoại với cán bộ cấp dưới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn.

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, chất lượng lãnh đạo phải được nâng lên từ khâu phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ trong hiện thực hóa các quyết sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc đánh giá cán bộ phải nhận diện được thực tài qua công việc, nhất là cách xử lý việc khó. Những chỉ đạo này đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh khả năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, năng lực lãnh đạo còn được khẳng định qua việc phát hiện đúng vấn đề, lựa chọn giải pháp phù hợp và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đặc biệt, đối với những vụ việc phức tạp, những vấn đề tồn tại kéo dài, người đứng đầu càng phải thể hiện bản lĩnh dám đối diện vấn đề, chủ động tìm giải pháp và chịu trách nhiệm đến cùng.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhiều lần chưa được giải quyết dứt điểm thường đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. Nếu thiếu sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm dễ bị đùn đẩy, công việc chuyển qua nhiều cấp nhưng không được giải quyết triệt để.

Vì vậy, người đứng đầu cần phát huy vai trò trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chủ động rà soát, làm rõ nguyên nhân, xác định đúng thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp, đôn đốc tiến độ và kiên trì tháo gỡ từng vướng mắc cho đến khi có kết quả cụ thể. Trách nhiệm và hiệu quả lãnh đạo của người đứng đầu phải được chứng minh bằng chuyển biến thực chất trong giải quyết công việc và sự hài lòng của Nhân dân.

Thời điểm bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh, tình hình khiếu nại, khiếu kiện diễn ra khá phức tạp. Trước thực tế đó, đồng chí Trần Tuấn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hà Linh xuống từng địa bàn, tìm hiểu sinh kế, đời sống của người dân, nắm kỹ bản chất các vụ việc để xác định hướng giải quyết.

Một trong những giải pháp được đồng chí chủ trì triển khai là mô hình “Ngày thứ 7 không hẹn” ở khối chính quyền và “Tổ công tác cuối tuần về cơ sở” ở khối Đảng. Thay vì chờ người dân đến trụ sở phản ánh, người đứng đầu cấp ủy cùng lãnh đạo chủ chốt và cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống thôn, xóm, đến từng gia đình để nắm tình hình, đối thoại và tháo gỡ những vụ việc khó, phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, các hồ sơ, thủ tục hành chính được chỉ đạo giải quyết khi người dân có nhu cầu, kể cả trong ngày nghỉ. Đến nay, 53/66 vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài đã từng bước được giải quyết thấu đáo.

Kết quả đó cho thấy, khi người đứng đầu sâu sát cơ sở, trực tiếp đối thoại và quyết liệt tổ chức thực hiện, những vấn đề tồn đọng có thêm điều kiện được tháo gỡ, quyền lợi chính đáng của người dân được quan tâm giải quyết. Qua đó, khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, giữa trách nhiệm được giao và hành động thực tế từng bước được thu hẹp. Đây vừa là yêu cầu về phương pháp lãnh đạo, điều hành vừa gắn trực tiếp với mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 4. Đó là làm cho tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và giải quyết công việc tốt hơn.

Cùng với đó, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng phải được khẳng định bằng hiệu quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của Nhân dân. Và niềm tin ấy được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, từ sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng đắn của người dân, giải quyết kịp thời những quyền lợi chính đáng và nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên.