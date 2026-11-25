Quang cảnh hội nghị tuyên truyền. Ảnh: Đinh Tiến

Hội nghị diễn ra từ ngày 24 đến 28/11/2026 tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các đại biểu tham dự đến từ các địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và 3 tỉnh Khăm Muộn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn (Lào).

Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới đất liền dài gần 410km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào. Dọc tuyến biên giới, nhiều cộng đồng dân cư hai nước có mối quan hệ thân tộc, gắn bó lâu đời, thường xuyên giao lưu, trao đổi văn hóa và hỗ trợ nhau trong đời sống. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của người dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh vai trò quan trọng của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Đây là lực lượng có tiếng nói và ảnh hưởng sâu rộng tại cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Thông qua hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa phương; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng hai bên biên giới trong trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh, ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.