Phát huy vai trò người có uy tín trong giảm nghèo, giữ gìn an ninh cơ sở

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Lương Văn Pho phát biểu tại buổi tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh tại cộng đồng; qua đó phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín trong giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Lương Văn Pho nhấn mạnh, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng, được đồng bào tin tưởng, có khả năng tập hợp, vận động, hòa giải, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại ấp, khóm, việc đổi mới phương thức phối hợp, phát huy vai trò người có uy tín cần phù hợp với thực tiễn cơ sở. Ông Lương Văn Pho đề nghị các đại biểu chủ động trao đổi khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm; công chức cấp xã tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Trong 2 ngày 29 - 30/9, các đại biểu được các báo cáo viên thông tin các chuyên đề, gồm: Vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Vai trò của người có uy tín trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; Tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ; Vai trò của người có uy tín trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau trong giai đoạn 2026-2030.

Những năm qua, tỉnh Cà Mau chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin thời sự, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời trang bị kiến thức về ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo tồn văn hóa truyền thống. Qua đó, người có uy tín tích cực vận động đồng bào chấp hành pháp luật, thay đổi tập quán lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Hệ thống cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc tại Cà Mau được đầu tư hoàn thiện giúp thuận lợi trong giao thương và sản xuất.

Tỉnh lồng ghép triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo.

Giai đoạn 2010-2025, hơn 3.200 tỷ đồng được huy động đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 99% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và trên 90% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, tạo điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.