Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Phong tiếp xúc, gặp gỡ người uy tín trên địa bàn xã.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những cá nhân tiêu biểu, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, được nhân dân tin tưởng, tôn trọng và lắng nghe. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đời sống của đồng bào, đội ngũ này có vai trò quan trọng trong kết nối cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng với nhân dân; góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nắm rõ vấn đề đó, Công an xã Yên Phong đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chủ trương, chính sách đối với người có uy tín; đồng thời thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tranh thủ sự phối hợp của lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Hiện nay, tại 10 thôn, bản trên địa bàn xã có 17 người có uy tín được lựa chọn, kiện toàn. Trong đó, nhiều người từng là cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận. Đây là những cá nhân có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, có khả năng tập hợp, vận động quần chúng và tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng.

Để phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ này, Công an xã đã tổ chức 24 lượt tiếp xúc, gặp gỡ người có uy tín nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời cung cấp thông tin về tình hình an ninh, trật tự và vận động người có uy tín phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua uy tín và tiếng nói trong cộng đồng, người có uy tín đã tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an tham gia hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ các kết quả đạt được, Công an xã Yên Phong tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, thường xuyên gặp gỡ, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời biểu dương những cá nhân có thành tích tiêu biểu, qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.