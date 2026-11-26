Gương sáng từ những việc làm thiết thực

Đến thôn Nà Ho, hỏi thăm ông Chu Văn Lý, ai cũng dành cho ông sự quý mến bởi tinh thần trách nhiệm và gần gũi với người dân. Trước khi được bà con tín nhiệm bầu là NCUT vào năm 2019, ông Lý từng đảm nhiệm vai trò trưởng thôn. Nhiều năm gắn bó với công việc ở cơ sở giúp ông hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư của từng hộ dân. Ở bất cứ cương vị nào, ông cũng luôn tích cực vận động bà con đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ông Chu Văn Lý, NCUT thôn Nà Ho tuyên truyền, vận động hộ gia đình trong thôn đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi.

Trong những buổi họp thôn hay những lần đến thăm các hộ gia đình, ông Lý thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động người dân tận dụng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên để lựa chọn mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp. Ông chú trọng tuyên truyền các gia đình không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà cần chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên phát triển kinh tế. Từ sự vận động của ông Lý, nhiều hộ dân trong thôn đã quan tâm hơn đến phát triển kinh tế gia đình, chủ động đầu tư cây, con giống, mở rộng chăn nuôi.

Anh Ma Văn Hoan chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao. Qua tuyên truyền, vận động của NCUT, tôi hiểu muốn kinh tế gia đình khá lên thì phải chủ động làm ăn. Gia đình đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi trâu, bò. Đến nay, gia đình có 4 năm gắn bó với mô hình này, đàn vật nuôi có thời điểm lên tới 25 con, mang lại nguồn thu nhập khá”.

Tại thôn Đạo Viện 3, bà Giàng Thị Chía đã tích cực phát huy vai trò NCUT trong xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Hơn 16 năm được tín nhiệm là NCUT trong cộng đồng, bà thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; từng bước thay đổi những tập quán không còn phù hợp. Khi bản thân ốm đau, bà chủ động đến bệnh viện thăm khám, điều trị, thay vì tự chữa bệnh tại nhà hay tìm đến thầy mo. Việc làm tưởng chừng đơn giản ấy lại có sức thuyết phục bởi chính bà là người tiên phong thực hiện.

Đối với thanh, thiếu niên, bà thường xuyên nhắc nhở về những hệ lụy của tảo hôn, vận động các gia đình quan tâm đến việc học tập, tương lai của con em. Những nội dung này cũng được bà lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức, tự giác thay đổi hành vi. Bà Chía cũng tích cực phối hợp với Công an xã và các đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước thông tin sai trái...

Bà Chía chia sẻ: “Muốn bà con thay đổi thì trước hết mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mình phải kiên trì giải thích để mọi người hiểu tác hại của hủ tục, thấy được lợi ích của việc thực hiện nếp sống văn minh thì bà con mới đồng tình, tự giác làm theo. Người dân trong thôn giờ đây đã chăm chỉ làm ăn, nhiều hủ tục được xóa bỏ; việc cưới, việc tang tổ chức văn minh, tiết kiệm. Hằng năm, thôn có hơn 80% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa”.

Cầu nối ở cơ sở

Xã Trung Sơn hiện có 2.530 hộ với 10.087 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 73% dân số. Toàn xã có 12 NCUT, cư trú tại 12 thôn. Đây là những người được cộng đồng tin tưởng, có tiếng nói quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là trong triển khai các chương trình, chính sách về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Đinh Đức Toàn (đứng giữa), NCUT thôn Đạo Viện 1 tuyên truyền người dân phát triển kinh tế.

Trước đây, tình hình an ninh trật tự tại thôn Đạo Viện 1 có thời điểm diễn biến phức tạp. Với vai trò là NCUT, ông Đinh Đức Toàn đã chủ động phối hợp với lực lượng công an cơ sở và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành các quy định của pháp luật; vận động các hộ gia đình tham gia giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời cung cấp thông tin về những vấn đề phát sinh tại địa bàn. Bên cạnh đó, ông tuyên truyền, vận động bà con thu gom rác tập trung, bảo vệ môi trường; chủ động hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng, không để phát sinh thành điểm nóng.

Ông cho biết: "Muốn bà con nghe và làm theo trước hết mình phải gần dân, hiểu dân, tiên phong gương mẫu. Khi mình nói đúng, làm đúng vì lợi ích chung thì người dân sẽ đồng thuận chấp hành pháp luật, đoàn kết phát triển kinh tế".

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp tích cực của đội ngũ NCUT, công tác giảm nghèo, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn xã từng bước đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; công tác huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số được quan tâm; hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn đánh giá: “NCUT có vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng, nhất là ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Trung Sơn. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và sự tin tưởng của nhân dân, họ là lực lượng tích cực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ hủ tục và xây dựng đời sống văn hóa. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm phát huy vai trò, tạo điều kiện để NCUT tham gia các hoạt động tuyên truyền; đồng thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

Từ những việc làm cụ thể, những NCUT trên địa bàn xã Trung Sơn đã và đang khẳng định vai trò là hạt nhân đoàn kết, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Họ chính là những người truyền cảm hứng, phát huy sức mạnh từ cộng đồng. Qua đó, tạo động lực để xã Trung Sơn thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.