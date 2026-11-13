Phát huy vai trò người có uy tín, giữ bình yên ở cơ sở

Đây là lực lượng quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Giữ vững an ninh ngay từ cơ sở

Xác định chăm lo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình, dự án và chính sách dân tộc. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên ngày càng lan tỏa.

Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ chú trọng tìm hiểu phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào để lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp.

Lực lượng Công an cơ sở thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người có uy tín để nắm tình hình địa bàn.

Một trong những giải pháp được chú trọng là tranh thủ vai trò của các chức sắc, chức việc và người có uy tín. Thông qua lực lượng này, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến người dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác trước các thông tin sai lệch, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an xã Trà Cú, cho biết: “Là địa bàn có đông đồng bào Khmer, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ để người dân dễ tiếp cận, qua đó góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở”.

Người có uy tín – điểm tựa bình yên

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 412 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự gương mẫu, tận tâm và am hiểu phong tục, tập quán, họ trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người có uy tín còn tham gia hòa giải mâu thuẫn, giải quyết những vụ việc phát sinh trong cộng đồng, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và giữ gìn ANTT từ sớm, từ xa.

Ông Thạch Sa Mi (ngụ xã Song Lộc), người có uy tín trong đồng bào Khmer, chia sẻ: “Mỗi khi có vụ việc phát sinh, tôi chủ động gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó vận dụng hài hòa giữa quy định pháp luật và tình làng nghĩa xóm để tháo gỡ. Nhờ kiên trì, khéo léo và giải quyết thấu tình đạt lý, nhiều mâu thuẫn được hòa giải ngay từ đầu, góp phần giữ gìn sự hòa thuận trong cộng đồng”.

Người có uy tín tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, người có uy tín còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Nhiều chức sắc, người có uy tín trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước đã vận động kinh phí xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông, sửa chữa đường nông thôn, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Sơn Thanh Bạch, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đội ngũ này còn tham gia vận động thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Để tạo sinh kế lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, cho vay tín dụng ưu đãi và chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Từ đó, nhiều hộ Khmer đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm 2026, tỉnh phấn đấu tiếp tục giảm 0,07% tỷ lệ hộ nghèo. Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, tỉnh triển khai xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 39 xã từ nguồn vận động doanh nghiệp tài trợ. Hạ tầng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được đầu tư; 100% khóm, ấp có điện lưới quốc gia.

Các lễ hội của đồng bào Khmer được duy trì, tổ chức hằng năm, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được quan tâm. Toàn tỉnh có 132 trường tổ chức dạy tiếng Khmer cho hơn 41.500 học sinh; nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer còn mở lớp dạy tiếng Khmer trong dịp hè, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết và văn hóa truyền thống. Các lễ hội của đồng bào Khmer được duy trì, tổ chức hằng năm, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”.